Maleante es abatido por la Policía tras un asalto a una joyería en pleno centro de Ñemby

Tras el asalto ocurrido este mediodía en Ñemby Agentes de la comisaría jurisdiccional, la 7ª Central cuya sede está ubicada a unas tres cuadras del lugar del hecho solicitaron el apoyo de personal de Criminalística e Investigaciones.
Según los datos primarios, dos serían los responsables del atraco, uno de los cuales fue abatido frente al local por agentes policiales.
El primer objetivo es tratar de identificar al asaltante abatido, cuyos restos quedaron en medio del pavimento, casi en frente a la joyería atacada, mientras que otro grupo de oficiales se lanzaron a la búsqueda del asaltante que logró escapar del tiroteo.
Según algunos curiosos, una gran parte o todo el botín aparentemente quedó en el lugar donde cayó muerto el maleante, aparentemente las joyas y otros objetos de valor estaban en una bolsa de cuero negra.
NOTICIA EN DESARROLLO