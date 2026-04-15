Policiales
15 de abril de 2026 - 12:52

Maleante es abatido por la Policía tras un asalto a una joyería en pleno centro de Ñemby

Tras el asalto a la joyería de Ñemby, los restos mortales de uno de los asaltantes quedaron sobre el pavimento, frente al local.
Tras el asalto a la joyería de Ñemby, los restos mortales de uno de los asaltantes quedaron sobre el pavimento, frente al local.

Un presunto maleante fue muerto a tiros por la Policía tras asaltar este mediodía una joyería ubicada en pleno centro de la ciudad de Ñemby. De acuerdo a los primeros reportes de los intervinientes, otro asaltante habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta.

Por ABC Color

Tras el asalto ocurrido este mediodía en Ñemby Agentes de la comisaría jurisdiccional, la 7ª Central cuya sede está ubicada a unas tres cuadras del lugar del hecho solicitaron el apoyo de personal de Criminalística e Investigaciones.

Según los datos primarios, dos serían los responsables del atraco, uno de los cuales fue abatido frente al local por agentes policiales.

Agentes de Investigaciones y de Criminalística fueron llamados para apoyas en las investigaciones y búsqueda de prófugo.
Agentes de Investigaciones y de Criminalística fueron llamados para apoyas en las investigaciones y búsqueda de prófugo.

El primer objetivo es tratar de identificar al asaltante abatido, cuyos restos quedaron en medio del pavimento, casi en frente a la joyería atacada, mientras que otro grupo de oficiales se lanzaron a la búsqueda del asaltante que logró escapar del tiroteo.

Según algunos curiosos, una gran parte o todo el botín aparentemente quedó en el lugar donde cayó muerto el maleante, aparentemente las joyas y otros objetos de valor estaban en una bolsa de cuero negra.

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