Tormentas aún no terminan y acumulados ya son elevados

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, explicó que el fenómeno meteorológico que afecta al país todavía tiene potencial de impacto y que incluso podría intensificarse en algunas regiones. “Todavía nos queda evento por afectar el territorio nacional”, afirmó.

Recordó que uno de los principales factores de preocupación es el alto nivel de lluvia que se está registrando en pocas horas. Según los datos oficiales, en San Bernardino ya se acumularon 83 milímetros en apenas cinco horas, mientras que en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi se registraron alrededor de 66 milímetros en un periodo similar.

En General Bruguez también se detallaron acumulados de 83,3 mm hasta la mañana.

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Estos valores están muy cerca de lo previsto inicialmente cuando se emitieron las primeras alertas y podrían seguir aumentando. “Es probable que alcancemos los 100 milímetros desde las primeras horas de la madrugada hasta que termine el evento”, indicó Mingo.

Este volumen de agua en tan corto tiempo incrementa significativamente el riesgo de raudales, inundaciones repentinas y complicaciones en el tránsito, especialmente en zonas urbanas.

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Tormenta sigue avanzando

Mingo hizo énfasis en que el fenómeno no terminó y seguiría afectando a todo el territorio, en distintos horarios. Actualmente, un sistema activo se encuentra en la zona de Presidente Hayes y se desplaza hacia el este del país.

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A medida que avance, podría afectar de forma intensa a varios departamentos, entre ellos:

Concepción

San Pedro

Amambay

Canindeyú

Caaguazú

Alto Paraná

Itapúa

En estas áreas no se descartan tormentas con lluvias fuertes y ráfagas de viento en el transcurso de la mañana.

Asunción y Central: ¿hasta qué hora lloverá?

Según detalló, en la capital y el departamento Central, las lluvias continuarán durante gran parte de la mañana. Hasta el momento, los acumulados ya oscilan entre 60 y 65 milímetros y se espera que sigan aumentando.

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El director de Meteorología señaló que las precipitaciones comenzarán a perder intensidad recién hacia la siesta, mientras que para la tarde-noche la probabilidad de lluvias será menor, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Menos viento de lo previsto, pero con daños reportados

El meteoroólogo confirmó que las ráfagas no alcanzaron los niveles máximos estimados, puesto que se esperaban vientos de hasta 100 km/h y se registraron alrededor de 60 km/h. Sin embargo, el fenómeno ya dejó consecuencias sobre todo hacia la zona de Ñeembucú.

Se reportaron árboles caídos y algunos daños estructurales, especialmente en la zona de Humaitá, donde varias viviendas resultaron afectadas.

Pronóstico para el fin de semana

Mingo detalló que las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente hacia la tarde de este miércoles. Para la noche, ya no se esperan fenómenos severos.

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Para el día siguiente, Mingo adelantó que el amanecer podría presentarse con un ambiente entre fresco y cálido, inicialmente nublado pero luego con mayor “presencia” de sol.

De cara al resto de la semana, especialmente entre el jueves y el domingo, se espera el retorno de condiciones de calor húmedo y pesado, acompañado de vientos del noreste, lo que indica un nuevo aumento de las temperaturas y sensación térmica elevada en gran parte del país.