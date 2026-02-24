Una flor fósil de 101 millones de años conecta la Patagonia y Teruel (España)

El contraste entre ambos organismos dio nombre a la nueva especie, Patagoflora minima, que alude a su procedencia patagónica y a su reducido tamaño.
Sender señaló que el hallazgo permitió ampliar el conocimiento sobre la diversidad vegetal del Cretácico y destacó que estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de Sudamérica.
La relevancia del descubrimiento también radica en la escasez de yacimientos que preservan de forma conjunta restos de dinosaurios y flores, debido a la fragilidad de estas últimas.
Con una antigüedad de 101 millones de años, los ejemplares se sitúan entre los mejor datados del antiguo continente Gondwana.
En la provincia española de Teruel (centro este) se documentaron angiospermas de edad similar, lo que convierte a este territorio en una zona clave para comparar registros y avanzar en el estudio de la evolución temprana de las plantas con flor a escala global.