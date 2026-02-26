Los mosquitos Anopheles se alimentan de sangre humana desde hace casi 2 millones de años

Aunque la preferencia por alimentarse de sangre humana es poco común entre las 3.500 especies de mosquitos conocidas, las que lo hacen suponen un problema porque se convierten en vectores que propagan patógenos causantes de enfermedades como la malaria.
Entender cuándo y por qué los mosquitos evolucionaron para alimentarse de sangre humana podría ser de ayuda para buscar mejores maneras de evitarlos.
Los resultados sugieren que la preferencia por alimentarse de humanos surgió en este grupo de mosquitos hace entre 2,9 y 1,6 millones de años en una región conocida como Sundaland, que incluye la península malaya, Borneo, Sumatra y Java.
Hasta entonces, los ancestros de este grupo de mosquitos se alimentaban de primates no humanos.