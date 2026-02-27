La Autoridad belga de Competencia investiga a Google por abusos en la publicidad en linea

El organismo ha llegado a la conclusión de que existen "indicios serios" de una "posible infracción" de las normas de competencia en este sector tras analizar la información que le ha sido proporcionada por terceras partes y las pruebas obtenidas de oficio.

La Autoridad de Competencia de Bélgica explicó que la tecnológica está presente en "diferentes niveles" de los servicios de la publicidad en línea, tanto en la venta de espacios publicitarios a través de su plataforma AdX como en los servicios de intermediación para la compra de otros espacios por parte de anunciantes.

Así, las prácticas controvertidas versan sobre las "condiciones de uso de algunos servicios de intermediación de Google, así como a posibles diferencias de trato en la prestación de estos servicios en detrimento de los usuarios o de la competencia".

La Autoridad de Competencia de Bélgica subrayó que el entorno digital es "uno de los sectores prioritarios de intervención" en el desarrollo de su actividad.

El organismo, sin embargo, precisó que la apertura de la investigación "no prejuzga" el resultado final de la misma, que se encuentra aún en una "etapa preliminar", al tiempo que apuntó que la multinacional estará "totalmente implicada en el procedimiento".

La actividad de Google en el sector de los servicios publicitarios ya ha sido objeto de una investigación a escala europea por parte de la Comisión Europea que ya derivó en una multa de 2.950 millones de euros sobre la multinacional.