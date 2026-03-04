China impulsará la integración de la IA en la economía real, según informe del Gobierno

Durante la presentación del documento, al que tuvo acceso EFE, Li señaló que el Gobierno promoverá la aplicación de la IA en la industria y los servicios mediante la iniciativa conocida como 'IA Plus', destinada a acelerar su uso en la economía real.

El informe también destaca el refuerzo de los mecanismos de financiación para las denominadas "industrias del futuro", entre ellas la manufactura avanzada, la tecnología cuántica, la biotecnología y la robótica.

Asimismo, el texto apunta a que el Ejecutivo fomentará el desarrollo de terminales inteligentes de nueva generación, equipos industriales avanzados y plataformas digitales, al tiempo que impulsará la transformación digital de la industria manufacturera.

El documento subraya además el aumento del gasto en investigación y desarrollo, que alcanzó el 2,8 % del producto interior bruto (PIB), y el crecimiento del volumen de transacciones vinculadas a contratos tecnológicos.

El énfasis en la IA se produce tras la irrupción en los últimos meses de nuevos modelos chinos como DeepSeek o los desarrollados por grandes empresas como Alibaba o Bytedance, que han ganado visibilidad internacional y han reavivado la competencia tecnológica con Estados Unidos.

Todo en un momento en el que Washington mantiene restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y tecnologías vinculadas al entrenamiento de sistemas de IA.

En este escenario, Pekín ha defendido la necesidad de reforzar la autosuficiencia tecnológica, al tiempo que mantiene el marco regulatorio adoptado en 2023 para que los servicios de IA respeten "los valores socialistas fundamentales" y no generen contenidos que, según la normativa, pongan en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad social.