Irán y la guerra por la IA, las novedades de Apple y otros clics tecnológicos en América

Las principales asociaciones de empresas tecnológicas criticaron este miércoles que el Departamento de Guerra de EE.UU. designe a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro" del país y alertaron de que ese "precedente" puede socavar la innovación en IA.

El pulso entre Anthropic y el Pentágono, que se saldó el viernes pasado con un veto a las contrataciones de la empresa a nivel federal, se centró en las condiciones que la firma de IA ponía para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas. La creadora de Claude lamentó la decisión del Gobierno, justo cuando recientes informes de The Wall Street Journal y Axios revelaron un posible uso de la IA en los mortales ataques aéreos del fin de semana contra Irán.

El máximo ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, informó a sus empleados que, en el acuerdo firmado con el Departamento de Guerra de EE.UU. la semana pasada, es el secretario Pete Hegseth a quien le corresponden las "decisiones operativas" sobre el uso de sus modelos, de acuerdo con el canal CNBC, que accedió a parte de la transcripción de Altman.

El CEO, que ha recibido críticas dentro y fuera de su empresa desde que divulgó dicho acuerdo, había asegurado que el Pentágono estaba de acuerdo en respetar los principios de prohibición del uso de la IA en vigilancia masiva en el país y de "responsabilidad humana en decisiones en el uso de la fuerza".

La tecnológica estadounidense Apple presentó sus nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air, que incorporan sus últimos procesadores y mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software; lanzó los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, con los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max, y el nuevo MacBook Air con el chip M5, con los que buscan mejorar el rendimiento profesional y las capacidades de IA.

Según informó la tecnológica, las versiones de estos nuevos productos estarán disponibles desde el 11 de marzo, con el iPhone 17e "pensado para durar", con un chip A19 y un módem C1X, que ofrece "mayor velocidad y eficiencia energética".

La industria del software está en crisis debido a la rápida evolución de la IA, que ha pasado de ser percibida como una herramienta de eficiencia a ser vista como una amenaza existencial, provocando una volatilidad en bolsa que pone a prueba la resiliencia de los gigantes del sector, a raíz de un informe hecho por Citrini Research que pintó un sombrío panorama económico mundial.

El estudio, que generó que empresas de software como Datadog, CrowdStrike y Zscaler se desplomaran más de un 9 % cada una, expone que el cambio tecnológico impulsa una carrera a la baja en el trabajo de oficina; describe un escenario donde la IA es un éxito tecnológico, pero un desastre macroeconómico debido a que, por ejemplo, para junio de 2028 la economía estadounidense colapsará no por falta de productividad sino porque la IA habrá hecho que la inteligencia humana sea abundante y barata.

OpenAI, la empresa detrás del chatbot ChatGPT, anunció una ronda de financiación histórica por 110.000 millones de dólares, liderada por Amazon (50.000 millones), SoftBank (30.000 millones) y Nvidia (30.000 millones), que eleva la valoración prefinanciación de la compañía a 730.000 millones de dólares y la consolida como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

Sam Altman declaró a la cadena CNBC que se esperan otros inversores financieros ya que "la IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía, y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda".

Ed Forst, funcionario de la Administración de Servicios Generales (GSA, en inglés), alertó a miembros de la Casa Blanca sobre posibles problemas de seguridad y fiabilidad de Grok, la IA del magnate Elon Musk, según The Wall Street Journal (WSJ).,

Otros miembros de la GSA señalaron a la IA, desarrollada por xAI, de ser "demasiado susceptible a la manipulación o corrupción por datos erróneos o sesgados”, algo que se evidenció esta semana en la respuesta dada por el asistente conversacional de X sobre imágenes de un edificio en ruinas tras un bombardeo que aseguró fueron grabadas en Afganistán en 2021, hecho desmentido por la Agencia EFE y otros medios internacionales que confirmaron que eran de un ataque a una escuela en Irán el sábado pasado.