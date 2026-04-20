Dinatran: esta es la nueva tarifa de pasajes que rige desde hoy

Este lunes, la Dinatran reportó que tras un estudio de nivel tarifario y por decreto del Poder Ejecutivo, se autorizó el reajuste de la tarifa de pasajes para el servicio regular removido de transporte público intermunicipal de pasajeros de corta, media y larga distancia.
Asimismo, esta nueva escala de precios entra en vigencia a partir de hoy, lunes 20 de abril del 2026.
“Los valores de tarifa establecidos por este decreto no incluyen las tasas de embarque de las terminales de los municipios de origen de los viajes”, detalla la institución.
Por otra parte, aseguran que este reajuste no rige para las empresas permisionarias del área metropolitana de Asunción.
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Nueva tarifa de pasajes
La nueva tarifa de pasajes se encuentra disponible en el decreto del presidente Santiago Peña sobre este nuevo cambio.
“Se insta a los pasajeros a exigir el cobro del monto exacto según el listado oficial”, pide la Dinatran.
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