Ciencia
12 de marzo de 2026 - 12:45

Hallazgo de fósil marino gigante en Marruecos arroja luz sobre la era de los dinosaurios

Rabat, 12 mar (EFE).- El hallazgo en Marruecos de un fósil gigante de mosasaurio, un reptil marino prehistórico que vivió hace unos 66 millones de años, puede arrojar luz sobre la diversidad marina previa a la extinción de los dinosaurios, según los investigadores.

Por EFE

El ejemplar podría haber alcanzado unos 9 metros de longitud, según las estimaciones basadas en su cráneo.

De acuerdo con los investigadores Nicholas R. Longrich y Nour‑Eddine Jalil, se trata de una especie muy rara y solo se ha recuperado un ejemplar entre los de fósiles estudiados en la zona de Sidi Chennane, reconocida por la abundancia de restos marinos del periodo cretácico.

Los mosasaurios fueron predadores marinos de gran tamaño y este hallazgo revela que algunas especies tenían mandíbulas más finas y dientes adaptados a presas pequeñas, una variación importante antes de la extinción de los dinosaurios.

El fósil se encuentra en el Museo de Historia Natural de Marrakech y los investigadores confían que su estudio arrojará luz sobre la evolución de la fauna marina prehistórica.