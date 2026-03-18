Baidu, Alibaba y Tencent impulsan agentes de IA ante el auge de OpenClaw en China

OpenClaw, que se ha extendido rápidamente en comunidades tecnológicas chinas, es un programa de código abierto que conecta modelos de lenguaje con un ordenador para ejecutar acciones directamente en el sistema, lo que le permite realizar tareas como gestionar archivos, enviar correos electrónicos o utilizar aplicaciones autónomamente, a partir de instrucciones del usuario.

Tencent anunció este miércoles que prepara el lanzamiento de 'QClaw', un asistente basado en el ecosistema abierto de OpenClaw que permite operar directamente desde aplicaciones como WeChat —similar a WhatsApp, bloqueado en China— sin necesidad de instalación, en una apuesta por reducir las barreras de uso mediante su integración en servicios ya extendidos entre los usuarios.

Por su parte, Baidu presentó este lunes su gama de agentes bajo la marca 'Longxia' ('langosta', en referencia al logotipo de OpenClaw), entre los que destacan el asistente de escritorio 'DuMate', capaz de automatizar diversas tareas, y 'Xiaodu Longxia', orientado al entorno doméstico con funciones de control por voz y ejecución de acciones.

El ejecutivo de la compañía Shen Dou afirmó, según la televisión estatal CCTV, que la popularidad de OpenClaw apunta a una evolución hacia ecosistemas de funciones especializadas que "fragmentarán el software tradicional".

En paralelo, Alibaba reforzó su apuesta por estos sistemas con el lanzamiento este martes de 'Wukong', un agente integrado en su plataforma empresarial DingTalk —similar a Slack, bloqueado en China— y orientado a automatizar flujos de trabajo dentro de organizaciones, informó el medio Yicai.

El auge de estos sistemas -conocidos popularmente como 'langostas' por el mencionado icono, que muestra dicho crustáceo- ha venido acompañado de incidentes de seguridad, como filtraciones de datos o accesos indebidos, lo que ha llevado a las empresas a tratar de ofrecer entornos más controlados.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS, la principal agencia de inteligencia de China) advirtió esta semana de que estos agentes requieren permisos elevados que pueden facilitar el acceso remoto a dispositivos o la exposición de información sensible, además de alertar del riesgo de uso malicioso para difundir contenido falso o introducir código dañino a través de extensiones.

Otros organismos como el Ministerio de Industria y Tecnología también han señalado que una configuración inadecuada puede conllevar "riesgos elevados de ciberseguridad", como filtraciones de datos o accesos no autorizados.

Esta tendencia se enmarca en el rápido desarrollo de la IA en China, donde proliferan modelos de lenguaje de empresas como Baidu, Alibaba, DeepSeek o Tencent, que han mostrado capacidades comparables a las de sistemas estadounidenses a menudo a un menor costo, aunque persisten dudas acerca de la viabilidad de su expansión por la censura ejercida por las autoridades.

Según un informe publicado esta semana por la agencia de calificación Moody’s, los ingresos de las grandes tecnológicas chinas están registrando un crecimiento impulsado por la IA, aunque advierte de que su integración aumenta los riesgos operativos, de ciberseguridad y de gestión de datos.