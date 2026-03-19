El 'Super Bowl' de Nvidia, freno a la IA y otros clics tecnológicos en América

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, presentó en la conferencia de desarrolladores GTC, en California, nuevas plataformas orientadas a acelerar el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial, entre ellas Vera Rubin, una arquitectura con más de 1,3 millones de componentes diseñada para ampliar la capacidad de cómputo de empresas tecnológicas, así como Vera Rubin Space-1, un sistema concebido para operar en el espacio con el objetivo de habilitar centros de datos en órbita.

El evento también sirvió para mostrar avances en robótica y gráficos impulsados por IA, como un robot inspirado en Olaf, el personaje de la película ‘Frozen’, desarrollado en colaboración con Disney, y DLSS 5, la nueva generación de su tecnología de supermuestreo, que busca equiparar la calidad visual de los videojuegos con los efectos especiales del cine.

xAI fue demandada en California por supuestamente obtener beneficios económicos a sabiendas de que el generador de imágenes de su chatbot, Grok, era capaz de crear contenido sexualmente explícito de personas reales, incluyendo menores.

La demanda, presentada por tres víctimas cuyas fotografías de redes sociales fueron utilizadas para producir material de abuso infantil (CSAM, en inglés), alega también que la compañía de Elon Musk se negó a implementar las medidas de prevención contra la creación de material de abuso, y que Grok comercializó la función 'Spicy Mode' "para atraer a los usuarios".

Apple anunció sus auriculares AirPods Max 2, que incorporan el chip H2 para duplicar la potencia de su tecnología de cancelación de ruido y añadir funciones de IA como la 'Traducción en Vivo' para comunicarse en diferentes idiomas.

La compañía de la manzana mordida señaló que estos nuevos AirPods ofrecen una cancelación activa de ruido 1,5 veces más eficaz y estarán disponibles a partir del 25 de marzo con un precio de 549 dólares en cinco nuevos colores.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, calificó a la plataforma de inteligencia artificial de código abierto OpenClaw como un "proyecto histórico (...) definitivamente el próximo ChatGPT", en referencia a su potencial para cambiar la forma en que las personas interactúan con sistemas de IA.

Según dijo el líder de Nvidia durante una entrevista, OpenClaw no es un simple chatbot, sino una suerte de "mayordomo digital" que puede gestionar archivos y programar tareas, capaz de tomar decisiones tras una instrucción inicial, "sin necesidad de supervisión constante (...) un avance en la automatización de procesos".

La senadora demócrata por Michigan Elissa Slotkin, que forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado, presentó un proyecto de ley para establecer límites al uso de la IA por parte del Departamento de Guerra. Slotkin calificó como "deficiente" el sistema político para supervisar el uso de la IA en "cuestiones de fuerza letal".

Con el marco legal se pretende que el uso de armas de mediano y largo alcance no pueda ser ejecutado por medio de plataformas de inteligencia artificial, en un momento de alta tensión entre la tecnológica Anthropic y el Pentágono, debido a que la empresa se negó a eliminar restricciones y límites éticos.

El Proyecto Maven, la herramienta de IA de la estadounidense Palantir, se ha convertido en una pieza central de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán al acelerar las decisiones en el campo de batalla y hacer que la selección de objetivos esté mediada por algoritmos.

"El hecho de que ahora se puede apuntar con mayor precisión, con mayor exactitud, con mayor rapidez (…) Ha cambiado la forma en que se libra la guerra”, declaró el director de Palantir, Alex Karp, en una entrevista con la cadena CNBC. La versión estadounidense incorpora el modelo de IA Claude, de Anthropic, a pesar de que el Departamento de Guerra anunció el veto a la compañía por poner límites a las intenciones del Gobierno.

Uber y Nvidia anunciaron un acuerdo para lanzar una red global de robotaxis basada en la IA que comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco en 2027 y se expandirá a 28 ciudades más en el mundo para 2028.

La iniciativa utilizará la red global de Uber, la plataforma de conducción autónoma Nvidia Drive Hyperion junto con el nuevo modelo Nvidia Alpamayo, diseñado para afrontar situaciones complejas en carretera, como obras inesperadas o comportamientos imprevisibles de peatones.