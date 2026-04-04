Ciencia
04 de abril de 2026 - 10:55

Como haber “caído del cielo”: esto dijo el astronauta Jeremy Hansen en una videollamada

Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra (de izquierda a derecha) al astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, Victor Glover; al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense y especialista de misión de Artemis II, Jeremy Hansen; y al astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, durante una rueda de prensa mientras viajan hacia la Luna a bordo de la nave Orion, el 3 de abril de 2026.
Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra (de izquierda a derecha) al astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, Victor Glover; al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense y especialista de misión de Artemis II, Jeremy Hansen; y al astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, durante una rueda de prensa mientras viajan hacia la Luna a bordo de la nave Orion, el 3 de abril de 2026.052707+0000 NASA

La misión Artemis II está en boca de todos, y uno de sus protagonistas, el canadiense Jeremy Hansen, relató algunas vivencias mientras continúa el viaje hacia la Luna. Esta es la primera vez, en 50 años, que una nave tripulada se dirige al satélite.

Por AFP

El astronauta canadiense de Artemis II, Jeremy Hansen, contó en una videollamada el sábado que tuvo la sensación de “caer del cielo” mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.

Esta captura de pantalla de la transmisión de la NASA, difundida el 3 de abril de 2026, muestra a los cuatro miembros de la tripulación de Artemis II (de izquierda a derecha): el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y especialista de misión, Jeremy Hansen; los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de Artemis II; Christina Koch, especialista de misión; y Victor Glover, piloto de la misión, mientras se dirigen a orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo.
Esta captura de pantalla de la transmisión de la NASA, difundida el 3 de abril de 2026, muestra a los cuatro miembros de la tripulación de Artemis II (de izquierda a derecha): el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y especialista de misión, Jeremy Hansen; los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de Artemis II; Christina Koch, especialista de misión; y Victor Glover, piloto de la misión, mientras se dirigen a orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo.

Junto con los otros tres astronautas de la misión Artemis II, superó el sábado por la mañana el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241.000 kilómetros de casa.

Fotografías publicadas por la NASA en su cuenta oficial de X que muestra una vista de la Tierra tomada por la tripulación del Apollo 17 en 1972 (i) junto a la última imagen capturada desde la nave Orión de la misión Artemis II el pasado 2 de abril.
Fotografías publicadas por la NASA en su cuenta oficial de X que muestra una vista de la Tierra tomada por la tripulación del Apollo 17 en 1972 (i) junto a la última imagen capturada desde la nave Orión de la misión Artemis II el pasado 2 de abril.

Deben realizar el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo. 

Lea más: Video: despega la histórica misión Artemis II, que regresará al ser humano a la Luna tras 50 años

Su primer viaje al espacio

Durante las primeras horas a bordo de la nave Orion, Jeremy Hansen, expiloto de combate de 50 años que realiza su primer viaje al espacio, vio “cosas extraordinarias”.

“En lo que nos echamos una pequeña siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba tan lejos”, relató el astronauta, junto a sus compañeros estadounidenses Victor Glover y Reid Wiseman, durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense (ASC).

“Parece que vamos a estrellarnos contra ella”

Jeremy Hansen habló después de la inyección translunar, una maniobra de propulsión que lleva a Orion a volar a menos de 200 kilómetros alrededor de la Tierra antes de poner rumbo a la Luna. 

Fotografía compartida este sábado por la NASA en su cuenta oficial de X junto con el mensaje "Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino, y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha. Durante su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, capturarán imágenes para compartirlas con los científicos (¡y contigo también!)".
Fotografía compartida este sábado por la NASA en su cuenta oficial de X junto con el mensaje "Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino, y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha. Durante su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, capturarán imágenes para compartirlas con los científicos (¡y contigo también!)".

“Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: ‘Parece que vamos a estrellarnos contra ella’”, explicó el astronauta.

“Es increíble. En realidad, la esquivamos (...). Estaba tan cerca (...). Fue realmente fenomenal”, añadió Hansen.

El astronauta, que se incorporó a la ASC en 2009 tras una carrera como piloto de combate en la Real Fuerza Aérea Canadiense, será el primer no estadounidense en volar alrededor de la Luna.

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La próxima etapa de Orion, prevista para el quinto día de esta misión de diez días, será entrar en la esfera de influencia lunar, donde la atracción gravitatoria de la Luna supera a la de la Tierra, según la NASA.

Jeremy Hansen está impaciente por ver de cerca la cara oculta de la Luna y observar “un eclipse del Sol detrás de la Luna, lo que va a ser realmente genial”. 

¿Qué consejos darían para las próximas generaciones?

Consultado sobre los consejos que daría a las nuevas generaciones, este padre de tres hijos instó a los más jóvenes a “seguir sus pasiones, pero también a compartir sus pasiones con los demás”.

“Para lograr grandes cosas como lo que estamos haciendo en esta cápsula, viajar hasta la Luna, volar alrededor de la Luna, hace falta un gran equipo detrás de uno. Y eso vale para todos nosotros en nuestras vidas”, declaró.