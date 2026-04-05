Las 32 cámaras de Orión, los ojos que capturan el éxito de la misión Artemis II

"Estos sistemas brindan soporte a la ingeniería, la navegación, el monitoreo de la tripulación y una variedad de actividades de divulgación y de ciencia lunar", detalló la NASA en un comunicado.

Quince cámaras están montadas directamente en la nave espacial, mientras que 17 son cámaras portátiles operadas por la tripulación (compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen), que ya ha compartido varias imágenes de la Tierra, la Luna, y varias 'selfis' de la cápsula Orión.

En una de las primeras fotografías lograda por Wiseman, que se ha convertido en viral, se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17 hace más de medio siglo.

Una gran parte de las cámaras son de la tecnología de Redwire Corporation, una compañía con sede en Florida responsable de la producción y las pruebas del Sistema de Cámaras de Orión para las misiones Artemis I a V.

El sistema consta de 11 dispositivos internos y externos destinados a la inspección y la navegación. Entre ellos se incluyen cámaras inalámbricas ubicadas en cada uno de los cuatro paneles solares de la cápsula, las cuales permiten inspeccionar la totalidad de la nave espacial durante el vuelo.

A esto se suma la cámara de navegación óptica que proporciona imágenes de alta resolución al algoritmo de visión artificial de la nave, permitiendo determinar la posición y la velocidad de Orión con respecto a la Tierra.

Otras cámaras graban vídeo en resolución 4K e imágenes de 12 megapíxeles, además de transmitir en directo tanto el interior como el exterior de la nave, incluyendo eventos clave de la misión tales como la separación, el desprendimiento de componentes, el despliegue de estructuras y las demostraciones realizadas por la tripulación.

Las cámaras de Redwire ya habían sido probadas en la misión Artemis I.

Mike Gold, presidente de Redwire Space, dijo en una nota de prensa que "no todos podemos ser astronautas", pero gracias a las asombrosas imágenes que capturarán las cámaras, el mundo entero podrá formar parte de este viaje de descubrimiento que representa Artemis II.

La conocida compañía GoPro también ha enviado a bordo de Orión sus cámaras, con cuatro dispositivos especializados y modificados que están montados en las alas de los paneles solares de la nave.

Las cámaras de la empresa de California capturan vistas de alta resolución de la nave, la Tierra y la Luna, sirviendo al mismo tiempo como "herramientas de inspección" durante los momentos críticos de la misión, explicó en un comunicado la compañía.

Además, National Geographic ha equipado a los cuatro astronautas de la misión Artemis II con cámaras GoPro para documentar la vida cotidiana durante la misión desde el interior de la nave, ayudando así a narrar el vuelo histórico que espera llegar este lunes a un punto de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Este domingo los astronautas ensayarán la exploración espacial de seis horas prevista para el 6 de abril, en la que serán fundamentales las cámaras.