Cómo nació “Houston, tenemos un problema” y qué tiene que ver con Artemis II

La frase más célebre de la exploración espacial no nació como eslogan, sino como un aviso técnico en plena emergencia. Su origen en Apolo 13 explica por qué “Houston” sigue siendo clave hoy, cuando Artemis II está casi culminando vuelo tripulado hacia la Luna.

La frase real: lo que se dijo (y por qué no sonó exactamente así)

El 13 de abril de 1970, a bordo del Apolo 13, un tanque de oxígeno explotó en el módulo de servicio y desencadenó una cadena de fallos eléctricos y de soporte vital.

En ese momento, el astronauta Jack Swigert comunicó a control de misión: “Okay, Houston, we’ve had a problem here” (“Está bien, Houston, hemos tenido un problema aquí”).

Instantes después, Jim Lovell repitió el mensaje para confirmarlo.

La diferencia con la versión popular —“Houston, we have a problem”, traducida y fijada en español como “Houston, tenemos un problema”— es pequeña, pero significativa: en 1970 se habló en pasado (“hemos tenido”), como quien reporta un evento ya ocurrido y en evaluación, no una sentencia dramática.

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La forma “we have” se consolidó por su contundencia narrativa, especialmente tras la difusión mediática posterior y, sobre todo, por su inmortalización en el cine: la película Apollo 13, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks como Jim Lovell.

En el filme, los guionistas adaptaron la frase original dicha a bordo del Apolo 13 al presente: “we have a problem”. Así, una advertencia técnica se transformó en un ícono que sigue vinculando la palabra “Houston” con cada misión tripulada hacia la Luna, incluida Artemis II.

De reporte técnico a mito cultural

En la cabina del Apolo 13 no hubo grandilocuencia: hubo disciplina. La frase resume un rasgo central de la cultura aeroespacial: nombrar el problema con precisión para poder resolverlo.

El episodio acabó convirtiéndose en uno de los rescates más complejos de la NASA: la tripulación regresó viva tras improvisar sistemas de energía, navegación y depuración de CO₂.

Con el tiempo, “Houston, tenemos un problema” se transformó en un atajo cultural para decir “algo salió mal”. Pero su origen real remite a otra idea: la cadena de comunicación entre la nave y el centro de control como herramienta de supervivencia.

Artemis II: “Houston, tenemos un problema” con el indodoro

La conexión con Artemis II no es retórica. La misión —primer vuelo tripulado del programa Artemis, concebido para preparar el retorno humano a la Luna— pone a prueba la cápsula Orion y sus sistemas con una tripulación internacional: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

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Como en la era Apolo, el interlocutor terrestre sigue siendo “Houston”: el Centro Espacial Johnson, en Texas, alberga el Mission Control Center desde donde se monitorean y coordinan las decisiones críticas, no solo la comunicación, sino también todos los sistemas vitales de la nave, desde energía hasta soporte de vida.

En un vuelo que se alejó cientos de miles de kilómetros, con ventanas estrechas de maniobra y tolerancia mínima al error, la filosofía de Apolo 13 vuelve a ser vigente: detectar temprano, comunicar claro, decidir con datos.

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Y Artemis II no está exenta de dificultades, aunque hasta el momento lo que más dolores de cabeza dio a la tripulación fue el malfuncionamiento del inodoro, que en repetidas ocasiones tuvo que ser revisado entre la especialista de misión, Christina Koch, y... ¡Houston!.

La frase es un recordatorio de que, en el espacio, el lenguaje exacto también es parte del sistema de seguridad.