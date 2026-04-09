Rusia estudia utilizar módulo 'Naúka' de la EEI en su nueva estación espacial

"Estamos trabajando en la prórroga de los plazos de explotación del módulo 'Naúka' hasta fines de 2035. Y tras el fin de la explotación de la EEI se estudia el posible uso del módulo como parte del complejo orbital ROS (Estación Orbital Rusa, por sus siglas en ruso)", afirmó en declaraciones a RIA Nóvosti.

El módulo laboratorio multifuncional 'Naúka', dedicado a investigaciones científicas, se sumó a la EEI a mediados de 2021.

En la actualidad Rusia aprobó el uso de su segmento en la estación internacional hasta 2028, mientras Estados Unidos y el resto de los participantes prevén explotar la plataforma espacial hasta 2030.

En marzo pasado el director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Bakánov, anunció que en 2028 Rusia lanzará el primer módulo de la nueva estación espacial rusa.

Roscosmos estima que el proyecto tendrá un coste de casi 610.000 millones de rublos, unos 6.350 millones de dólares al actual tipo de cambio (unos 5.800 millones de euros).

Según el anterior director de Roscosmos, Yuri Borísov, la ROS estará abierta a la cooperación internacional y su arquitectura permitirá incluso la incorporación de módulos de otros países.

El director general de este ambicioso proyecto, Vladímir Kozhévnikov, anunció en 2024 que Rusia lanzará un total de 34 cohetes portadores durante la construcción de la ROS.

En total para completar la construcción serán lanzados 15 cohetes Angará-A5M y 19 Soyuz-2.1b, explicó.

Durante la primera etapa de construcción de la ROS, que se prolongará hasta 2030, será lanzado un módulo base de estación, al que en los tres años siguientes se unirán dos módulos especializados.