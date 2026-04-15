'El chico' de Chaplin se estrena en formato vertical en aplicación para teléfonos móviles

TattleTV, la primera aplicación dedicada a este género, ha adaptado el filme en blanco y negro, de 1921, para que esté a disposición en un primer momento solo para el público de EE.UU., añade la revista estadounidense.

Los microdramas, diseñados para ser vistos en teléfonos móviles, están compuestos por episodios de entre uno a tres minutos. Se trata de una tecnología que funciona generando nuevos datos de imagen para llenar un fotograma vertical en lugar de sacrificar la composición original mediante recortes.

La compañía afirma que el resultado conserva la estética y la atmósfera que Chaplin buscó.

'El Chico' narra la historia de un vagabundo que entabla un vínculo con un niño abandonado, combinando comedia y drama en una de las obras más icónicas de Chaplin.

El lanzamiento de esta novedosa versión de 'El Chico' se produce tras la anterior adaptación vertical de 'El Inquilino' del director británico Alfred Hitchcock, también por parte de la plataforma TattleTV.

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La compañía, desarrollada por EMC Productions -una productora británica fundada por el director Philip James McGoldrick y la compositora Marina Elderton-, afirma que estos dos títulos de su catálogo se suman a los microdramas británicos originales que actualmente se encuentran en desarrollo.

"En TattleTV, nuestro objetivo es sencillo: ayudar a nuevas audiencias a descubrir la genialidad del cine y la televisión clásicos", declaró McGoldrick, director ejecutivo.

"El chico' no solo es un hito en la historia del cine, sino una experiencia profundamente conmovedora y cautivadora que aún resuena hoy en día. Al reinventarla en formato vertical, abrimos las puertas para que una nueva generación conecte con la extraordinaria obra de Chaplin", agregó.