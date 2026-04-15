Empresa eléctrica estatal de Paraguay verifica supuesta venta de base de datos

En un comunicado, la entidad indicó que ha "activado el protocolo de respuesta correspondiente" en coordinación con el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), un organismo que depende del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

Según la ANDE, los equipos técnicos analizaron "la información disponible" para "determinar la veracidad, el origen y la temporalidad de los datos reportados", a la vez que aplicaron "medidas preventivas".

El pasado 4 de abril, el Mitic descartó la supuesta comercialización de una base de datos del Registro del Estado Civil, luego de que circularon en redes sociales versiones sobre una presunta filtración.

En ese entonces, el despacho de Estado indicó que activó, junto al CERT-PY, un protocolo de respuesta e informó que no se identificaron "evidencias que confirmen un compromiso de las bases de datos institucionales".

Entre mayo y junio del año pasado se reportaron más de una veintena de ataques cibernéticos contra los sitios web de instituciones públicas, así como "un ingreso no autorizado" a la cuenta oficial en X del presidente del país, Santiago Peña, lo que llevó a la Cámara de Diputados a aprobar una declaración de "estado de emergencia en materia de ciberseguridad".