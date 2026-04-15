MEC prohíbe adelantar los festejos por el Día del Maestro en las escuelas

El Ministerio de Educación y Ciencias informó, a través de una comunicación interna, que recibió varios pedidos de instituciones educativas para adelantar los festejos por el Día del Maestro al miércoles 29 de abril, un día antes de la fecha oficial. El MEC pidió respetar el calendario escolar, que establece el jueves 30 de abril como asueto en homenaje a los docentes.