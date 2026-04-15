MEC prohíbe adelantar los festejos por el Día del Maestro en las escuelas

El Día del Maestro se celebra, como cada año, el 30 de abril, fecha establecida en un congreso de educadores realizado en 1915. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) declara esta jornada como asueto, es decir, ese día no hay clases en todo el país.
La Dirección de Relaciones Gremiales de la cartera estatal informó a través de un comunicado, emitido este martes, que varias instituciones educativas solicitaron permisos para adelantar los festejos para el miércoles 29 de abril, un día antes de la fecha establecida de manera oficial.
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Usualmente, los profesores utilizan la jornada anterior para celebrar su día con los estudiantes, atendiendo que el 30 de abril no hay actividades académicas.
“Según lo establecido en la Resolución N° 2065 del Calendario Educativo Nacional 2026, el asueto correspondiente está fijado exclusivamente para el día jueves 30 de abril del corriente año", indica la misiva, remitida a escuelas y colegios de todo el territorio.
MEC no concederá permisos para festejos en escuelas
A continuación, afirman que desde el MEC, se deben al “cumplimiento estricto” de este calendario oficial.
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“Por tal motivo, esta Dirección se ve imposibilitada de otorgar permisos o conceder la liberación de actividades en fechas distintas a las ya consagradas en la normativa vigente”, remarcan desde la oficina de Relaciones Gremiales, a cargo del director Humberto Ayala.