Video: el rescate de la ballena Timmy varada en Alemania entra en fase crítica

Alemania lleva semanas pendiente de la suerte de una ballena que quedó varada frente a las costas del mar Báltico y cuyo rescate entró en una “fase decisiva”, según indicaron este viernes las autoridades regionales.

Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente del estado federado de Mecklemburgo Pomerania Occidental (noreste), afirmó que la ballena, apodada “Timmy”, tiene “posibilidades” de sobrevivir.

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El miércoles, ese estado federado aprobó un plan de rescate impulsado por empresarios que consiste en liberar al cetáceo a la altura de las aletas mediante chorros de agua. El objetivo es elevarlo con cojines neumáticos y transportarlo mediante un sistema de pontones.

Proceder con cautela para no estresar al animal

Este viernes, el equipo de rescate se acercó a la ballena, que quedó varada en las inmediaciones de la isla de Poel. El animal mostraba un mayor nivel de actividad en comparación con días anteriores, golpeando la cola fuera del agua.

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Las personas movilizadas afirman proceder con cautela para no estresar más al animal y, por el momento, no pueden decir exactamente cuándo podrá ser elevada.

Los intentos de rescate del animal habían sido suspendidos a principios de abril debido a las muy bajas probabilidades de supervivencia estimadas por los científicos.