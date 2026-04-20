Tecnología
20 de abril de 2026 - 09:05

China adoptará contramedidas si la UE no enmienda su ley de ciberseguridad

Imagen sin descripción

Pekín, 20 abr (EFE).- El Ministerio de Comercio de China informó este lunes de que adoptará las contramedidas correspondientes si la Unión Europea (UE) continúa adelante con su nueva ley de ciberseguridad, presentada en enero y que, a juicio de Pekín, discrimina a las empresas chinas.

Por EFE

Un portavoz del departamento afirmó, en declaraciones difundidas en la página web de la cartera, que el proyecto de ley, bajo el pretexto de la ciberseguridad y la seguridad de la cadena de suministros, introduce factores altamente subjetivos y arbitrarios.

Entre ellos, el funcionario citó la identificación de "países de preocupación en materia de ciberseguridad" y "proveedores de alto riesgo", que quedarían excluidos de las cadenas de suministro relevantes de la UE en 18 sectores, incluidos energía, transporte y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

"Esto constituye un ejemplo típico de politización y de sobre-aseguramiento de cuestiones comerciales y económicas", sostuvo.

También señaló problemas del proyecto como la violación del principio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el trato de nación más favorecida y trato nacional.

El gigante asiático también estimó que la ley excede la competencia del derecho de la UE y erosiona la autoridad de los Estados para gestionar asuntos de seguridad nacional, y consideró que podría causar un daño sustancial a las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE o afectar gravemente a las cadenas de suministro globales.

China sugirió eliminar del proyecto las disposiciones relativas a conceptos como "países de preocupación en materia de ciberseguridad", así como suprimir o modificar sustancialmente los criterios para identificar a los "proveedores de alto riesgo" y las medidas restrictivas asociadas.

El portavoz confió en que la UE no subestime su "firme determinación" de salvaguardar sus intereses nacionales y los derechos legítimos de sus empresas, ni permita un retroceso en las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Bruselas presentó en enero una nueva ley de ciberseguridad que crea un marco común para evaluar riesgos en infraestructuras críticas de la Unión Europea, sin señalar explícitamente a países o empresas concretas.

La normativa refuerza el control sobre sectores estratégicos como las redes 5G y 6G, la computación en la nube o los semiconductores, y abre la puerta a restringir o excluir a proveedores considerados de "alto riesgo".

Aunque el texto no cita nombres, la Comisión Europea ha reiterado desde 2019 sus reservas sobre la participación de compañías chinas como Huawei o ZTE en el despliegue de redes de telecomunicaciones en el bloque.