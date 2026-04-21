Describen un género nuevo de árbol en los bosques nublados de los Andes de Colombia y Perú

Según el estudio, publicado en la revista Taxon, se trata del denominado "Daturodendron absconditum", un "árbol raro" que ha pasado desapercibido hasta que en 2004 el investigador del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid José Luis Fernández Alonso la recolectó por primera vez en bosques cercanos a la ciudad colombiana de Bucaramanga.

El nuevo género "Daturodendron" es endémico de un pequeño número de poblaciones de los bosques húmedos montanos de los Andes de Colombia y Perú, en altitudes comprendidas entre los 1.300 y los 2.100 metros, y, según los investigadores, se distingue de los géneros más cercanos porque se trata de "árboles con flores erguidas, cáliz caduco desde su base, corolas coriáceas y semillas redondeadas".

Según un comunicado del RJB-CSIC, el investigador ha afirmado que esta nueva especie de la familia de solanáceas "amplía nuestra comprensión de la diversidad morfológica dentro de tribu Datureae y destaca la importancia de la evidencia integradora -basada en morfología, metabolitos y genoma-, para resolver los límites genéricos en esta familia de plantas".

"Las solanáceas es una familia subcosmopolita de angiospermas con gran importancia económica y ecológica; con alrededor de 106 géneros y casi 2.700 especies distribuidas principalmente en América tropical", según Fernández Alonso.

"La solanácea destaca por sus variados metabolitos secundarios, entre los que se encuentran compuestos de importancia farmacológica como los alcaloides tropánicos y otros tipos de alcaloides esteroideos, analizados en este estudio”, ha asegurado.

En poco más de dos décadas de estudios para la descripción del nuevo género, se han estudiado especímenes de herbarios de Colombia, Perú y Estados Unidos.

Según ha explicado Fernández Alonso, los resultados de los análisis filogenéticos adelantados por los autores de este estudio, que combinan rasgos morfológicos, químicos (metabolómica) y del genoma (filotranscriptómica), "sitúan al nuevo género Daturodendron como grupo hermano de todos los demás miembros de la tribu Datureae, que hasta ahora incluía a Datura (el género del estramonio), Brugmansia (el de los floripondios o borracheros) y Trompettia, con una sola especie conocida".

De acuerdo con los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), "es probable que la especie pueda ser catalogada como 'vulnerable' o 'en peligro' debido a su proximidad a zonas urbanas en expansión, con riesgo significativo de fragmentación del hábitat, especialmente en Colombia".