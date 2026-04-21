Ciencia
21 de abril de 2026 - 15:00

Grieta de Silfra: laboratorio natural de la tectónica de placas en Islandia

Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.
Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.Shutterstock

En el Parque Nacional Þingvellir, una fisura inundada permite bucear —con agua casi cristalina y a pocos grados— entre Norteamérica y Eurasia. ¿Qué la hace posible y por qué atrae a científicos además de turistas?

Por ABC Color

Silfra no es una cueva ni un arrecife: es una grieta abierta por la separación lenta, constante, de dos enormes piezas de la corteza terrestre. Está en Islandia, justo sobre la dorsal mesoatlántica, la frontera donde la placa Norteamericana y la Euroasiática se apartan unos centímetros por año. En el valle de Þingvellir —patrimonio natural e histórico del país— esa dinámica que suele ocurrir en el fondo del océano queda expuesta en tierra firme.

Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.
Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.

En Silfra, esa fractura se llenó de agua y se convirtió en un corredor sumergido. Los guías suelen describirlo con una imagen simple y poderosa: con una mano se puede tocar la pared asociada a Norteamérica y con la otra la de Eurasia. Se trata, literalmente, de dos bordes de roca vinculados a placas distintas, separados por una fisura activa.

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El secreto de la visibilidad: agua filtrada por lava

La claridad que ha hecho famosa a Silfra —a menudo descrita como “casi ilimitada”— no proviene de un tratamiento humano, sino de un proceso geológico.

Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.
Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.

El agua procede del deshielo del glaciar Langjökull y viaja durante años a través de campos de lava porosa, que actúan como un filtro natural antes de emerger en el lago Þingvallavatn.

El resultado es un buceo de apariencia minimalista: paredes oscuras, luz fría y una transparencia que amplifica la sensación de estar suspendido en el vacío. Esa misma pureza también explica una regla clave para visitantes: está prohibido introducir objetos que puedan contaminar y el acceso se gestiona con permisos y operadores autorizados dentro del parque.

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Ciencia bajo el neopreno: por qué Silfra interesa más allá del turismo

Para investigadores, Silfra ofrece algo raro: observar y medir un sistema de rifting —apertura de la corteza— en un entorno accesible, seguro y relativamente estable en comparación con otros límites de placas.

Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.
Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.

Además del interés tectónico, el sistema de agua subterránea asociado al campo volcánico y a los basaltos islandeses es un laboratorio natural para estudiar circulación de fluidos, química del agua y, en general, cómo interactúan roca y agua en zonas activas.

Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.
Fisura de Silfra, Parque Nacional Þingvellir, Islandia.

Islandia es un país construido por la energía interna del planeta: volcanismo, sismos y grietas que aparecen o se ensanchan con el tiempo. Silfra concentra, en una experiencia de pocos metros de profundidad, esa historia geológica que en otros lugares se narra con mapas.

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Bucear en Silfra: belleza extrema, condiciones exigentes

La experiencia exige preparación. El agua se mantiene cerca de los 2–4 °C durante gran parte del año, por lo que el traje seco no es un capricho, sino el estándar. La mayoría de recorridos son a la deriva, con tramos icónicos como la “catedral”, donde la fisura se abre y el azul se vuelve casi luminoso.

Silfra vende una promesa rara en el turismo de naturaleza: no solo ver un paisaje, sino comprender —con el cuerpo, en primera persona— una frontera planetaria en movimiento.