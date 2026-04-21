La NASA adelanta el despegue de telescopio Roman, que mapeará a gran velocidad el universo

"Nuestro equipo dedicó más de una década de sus vidas y millones de horas a hacer realidad este proyecto. Gracias a su arduo trabajo, tengo el privilegio de anunciar hoy que estamos apuntando a un lanzamiento a principios de septiembre, ocho meses antes de lo previsto y por debajo del presupuesto", manifestó Isaacson.

La agencia espacial detalló que el telescopio Nancy Grace Roman Space es considerado uno de los más potentes y ambiciosos por su capacidad para cartografiar el universo a una escala y velocidad nunca antes alcanzadas.

El observatorio, que ya está completamente ensamblado y ha superado las pruebas finales, será enviado al Centro Espacial Kennedy para su preparación definitiva antes del despegue.

Formará parte del conjunto de grandes telescopios de la NASA junto al Hubble Space Telescope y el James Webb Space Telescope.

Isaacman dijo que el nuevo instrumento contribuirá a la NASA a "desbloquear los secretos del universo e intentar responder a la pregunta de si estamos solos", en el universo.

Agregó que Roman investigará la materia oscura, la energía oscura y la estructura del propio universo, y acelerará el futuro del descubrimiento de planetas potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar.

Detalló que sus capacidades de observación son más de 1.000 veces más rápidas que las del Hubble y pueden cartografiar 200 veces más cielo en una sola imagen.

"Lo que le tomaría al Hubble 2.000 años procesar, Roman puede hacerlo en un año", agregó.

Según expertos de la NASA, mientras el Hubble recopiló 172 terabytes de datos en 30 años, Roman descargará 1,4 terabytes de datos científicos cada día.