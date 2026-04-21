Trump elogia la trayectoria de Tim Cook y asegura que superó el legado de Steve Jobs

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, tras conocerse la noticia de la retirada de Cook, Trump calificó al ejecutivo como un "líder extraordinario" y recordó la estrecha relación de trabajo que ambos mantienen.

"Siempre he sido un gran admirador de Tim Cook y también de Steve Jobs; pero si Steve no nos hubiera dejado tan joven, a la empresa le habría ido bien, pero ni de lejos tan bien como le ha ido bajo la dirección de Tim", afirmó el mandatario.

Trump relató que su vínculo con el director ejecutivo de Apple se consolidó a raíz de una llamada telefónica al inicio de su presidencia en 2017, en la que Cook le solicitó ayuda para resolver un problema corporativo "importante" que requería intervención gubernamental.

"Me sentí muy impresionado conmigo mismo al ver que el máximo dirigente de Apple me llamaba para hacerme la pelota", declaró Trump en su mensaje.

El mandatario detalló que, en aquella llamada, Cook le explicó su problema, consideró que tenía razón y se encargó "de resolverlo de manera rápida y eficaz".

"Aquel fue el comienzo de una relación larga y muy grata", añadió Trump, quien destacó que Cook prefería contactar directamente con la presidencia en lugar de recurrir a costosos consultores externos.

En su mensaje, Trump mencionó de forma anecdótica el apodo de "Tim Apple" que él mismo popularizó durante un encuentro oficial, y subrayó la habilidad de Cook para gestionar intereses complejos de manera directa.

"Él me hacía estas llamadas, yo le echaba una mano y él lograba sacar el trabajo adelante rápidamente", señaló el político republicano, quien concluyó que Cook seguirá realizando una labor "magnífica" en cualquier proyecto futuro.

El reconocimiento de Trump se produce en un momento de transición para el gigante de Cupertino, tras el anuncio ayer de que Cook dejará el timón de la tecnológica que ha liderado desde 2011, periodo en el que Apple se consolidó como la empresa más valiosa del mundo.

A partir del 1 de septiembre, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple y será John Ternus el que tome el puesto de director ejecutivo.