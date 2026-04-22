China selecciona a dos astronautas de Pakistán para futura misión en su estación espacial

Según la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China, los candidatos seleccionados son Muhammad Zeeshan Ali y Khurram Daud, que viajarán próximamente al gigante asiático como astronautas de reserva para iniciar su formación y someterse a evaluaciones antes de una eventual misión.

La agencia indicó que, una vez completado el proceso de entrenamiento, uno de ellos participará en un vuelo como especialista de carga útil, encargado de realizar experimentos científicos en nombre de Pakistán en la estación espacial.

La selección culmina un proceso iniciado tras la firma en febrero de 2025 en Islamabad de un acuerdo bilateral sobre selección y entrenamiento de astronautas, que incluyó tres fases de evaluación antes de la elección final de los dos candidatos.

China ya había confirmado en febrero que un astronauta paquistaní participaría en una futura misión de corta duración en la estación Tiangong, actualmente en operación estable en órbita y que ha completado varias misiones tripuladas y de reabastecimiento desde su entrada en servicio.

La Tiangong, cuyo nombre significa 'Palacio Celestial', está diseñada para operar durante al menos una década y podría convertirse en la única estación espacial habitada en órbita baja cuando se retire la Estación Espacial Internacional.

China mantiene además su objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y de avanzar en la construcción de una futura base de investigación en el polo sur de la Luna.