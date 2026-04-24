El Gobierno español ofrece pruebas de ADN a familiares de desaparecidos en la Guerra Civil

La decisión fue anunciada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una reunión del ente nacional encargado de la gestión y reparación a las víctimas de este episodio histórico del país, durante la que se aprobó el reparto de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas que conforman actualmente la nación española para exhumaciones e investigaciones.

La medida fue aprobada por "amplísima mayoría", sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones.

Las pruebas de ADN se harán en laboratorios repartidos por todo el país con la participación de las comunidades, que, "lógicamente, si necesitan más recursos" para este cometido, el Gobierno "estará a disposición" de ofrecérselos, según explicó el ministro.

Torres incidió en la urgencia de poner en marcha esta medida, ya que "el tiempo no juega a favor", pues son acontecimientos de hace 80 o 90 años "y las generaciones se van sucediendo".

Una vez decidido el reparto de los fondos, concluye el proceso administrativo y a partir de ahora las diversas autoridades locales serán las encargadas de repartirlos entre sus proyectos.

Las víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975) siguen siendo objeto de búsqueda, exhumación e identificación casi nueve décadas después.

El Gobierno español estima en más de 500.000 el número de víctimas en virtud de los expedientes existentes, aunque algunos expertos señalan que la cifran podría ser mucho mayor.

España ha llegado a identificar aproximadamente 6.000 fosas comunes relacionadas con la guerra y el franquismo, de las que unas 1.500 han sido exhumadas, por lo que aún quedan por rescatar e identificar los restos de miles de víctimas.