Noruega quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

"Planeamos presentar una moción en el Parlamento antes de finales de año. Lo hacemos porque queremos una infancia en la que los niños sean niños. Los juegos, el día a día y la amistad no deben ser controlados por algoritmos y pantallas", dijo en un comunicado el primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre.

El modelo noruego establece que la prohibición se levantará el 1 de enero del año en el que los jóvenes cumplan 16 y que serán las compañías tecnológicas las que sean responsables de verificar la edad de los usuarios.

"Los niños y los jóvenes no deben tener en solitario la responsabilidad de no acceder a plataformas que no pueden usar. Esa responsabilidad descansa en las empresas que ofrecen esos servicios. Deben asegurar una verificación de edad real y cumplir la ley desde el primer día", resaltó Støre.

Varios de los aliados del Ejecutivo laborista, que gobierna en minoría en Noruega, han mostrado su apoyo a la moción.

Varios países como España, Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia han presentado en los últimos meses proyectos para vetar las redes sociales a los menores, siguiendo el ejemplo pionero de Australia, que en 2024 aprobó una ley para proteger a los niños contra posibles daños del uso de esas plataformas.