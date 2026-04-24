¿Baruja, Latorre o Sosa? Esta es la postura de Cartes, según “Bachi” Núñez

El escenario político de cara a las generales de 2028 comienza a despejarse dentro del oficialismo. El senador Basilio “Bachi” Núñez afirmó que Horacio Cartes “coincide” con la bancada cartista de la Cámara Alta en su propuesta de Juan Carlos Baruja como dupla de Pedro Alliana en la chapa presidencial del movimiento Honor Colorado.

“El presidente del Partido está totalmente de acuerdo con nuestra postura también”, mencionó.

Al ser consultado sobre si Cartes emitirá un pronunciamiento oficial, el legislador minimizó la idea de una imposición: “Hubo una coincidencia de posturas nomás. El presidente del Partido es el líder del movimiento y si él no puede aunque sea sugerir y transparentar, peor sería si se impone y no habla. Hablamos, coincidimos y posteamos”.

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La “madrugada” de los senadores a diputados y gobernadores

En una movida estratégica, “Bachi” Núñez y Natalicio Chase visitaron al jefe de Honor Colorado para oficializar el apoyo de la bancada cartista en el Senado a Baruja, actual ministro de Vivienda.

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Esta visita se dio “a las corridas”, buscando adelantarse a la presión de los diputados y gobernadores cartistas, quienes cierran filas en torno a las figuras de Raúl Latorre, titular de la Cámara Baja, y el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa.

“Horacio Cartes está de acuerdo, es lo que está en el posteo”, enfatizó esta mañana, dando a entender que la bendición del líder ya tiene destinatario, a pesar de las fisuras visibles en el bloque oficialista.

Tensión interna en Honor Colorado por la Vicepresidencia

La nominación de Baruja no pasó desapercibida para el resto del equipo. Inmediatamente después del anuncio de los senadores, la bancada de Honor Colorado en Diputados, la bancada B oficialista (que suman 41 miembros) y 15 gobernadores colorados reaccionaron para ratificar su apoyo a Latorre y Sosa.

Según fuentes partidarias, Pedro Alliana comunicaría oficialmente su decisión este fin de semana.

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Si bien no se descarta que el anuncio pueda postergarse, “Bachi” Núñez remarcó que la fecha del destape oficial queda exclusivamente a cargo del vicepresidente actual.