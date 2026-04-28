Musk sostiene que fue engañado por OpenAI al adoptar modelo con fines de lucro

"Podría haberla iniciado como una empresa con fines de lucro, pero decidí no hacerlo. Elegí convertirla en algo para el beneficio de toda la humanidad", afirmó Musk según información citada por CNBC.

Musk, considerado el hombre más rico del mundo, fue el primero en testificar en el juicio que se lleva a cabo desde este lunes en una corte federal en Oakland (California) y podría definir el futuro de la creadora de ChatGPT.

El magnate sostiene que fue engañado por los cofundadores de OpenAi Sam Altman y Greg Brockman para financiar la fundación de OpenAI bajo la promesa de que la tecnología mantendría la mayoría de su estructura como una empresa sin ánimo de lucro.

En su testimonio, el fundador de Tesla y SpaceX destacó que no habría aportado sus recursos, de más de 40 millones de dólares, si la intención de la empresa hubiera sido obtener beneficios económicos.

También se atribuyó el papel fundamental que tuvo en el comienzo de OpenAI, que espera salir a la bolsa a finales de año, al concebir la idea, el nombre y reclutar a personas clave.

Además, el magnate expuso al jurado sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial y los riesgos que observó, tras una conversación en 2015 con uno de los fundadores de Google.

Musk está programado para continuar con su testimonio este miércoles.

OpenAI ha calificado la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

La defensa de la compañía aprovechará el juicio para interrogar a Musk bajo juramento sobre su supuesta intención de socavar la labor de la organización tras haber intentado controlarla en el pasado.

OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial (IA). Pero en 2017 la relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos retrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, la tecnológica pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EE.UU. para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado.

Musk ha pedido al tribunal que revierta la aprobación para que OpenAI mantenga la mayoría de su estructura sin ánimo de lucro, además de una compensación económica y el despido de Altman.