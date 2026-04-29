Las grandes tecnológicas elevan sus gastos de capital previstos entre avances en la IA

La jefa financiera de Microsoft, Amy Hood, dijo en una llamada con inversores tras publicar los resultados trimestrales que la empresa espera invertir 190.000 millones de dólares en gastos de capital en el ejercicio, por encima de los cerca de 150.000 millones estimados hace unos meses.

En la nueva cifra, Microsoft incluye 25.000 millones que atribuye "al impacto de los precios más altos de los componentes".

En el trimestre recién cerrado, la tecnológica gastó 31.900 millones en esta categoría.

"Seguimos seguros respecto al retorno de estas inversiones dadas las señales de una mayor demanda y un creciente uso del producto, así como las eficiencias", explicó Hood, quuien vaticinó aún más gasto de este tipo en 2027.

De manera similar, el jefe financiero de Alphabet, Anat Ashkenazi, elevó los gastos de capital a un rango de 180.000 a 190.000 millones, por encima de los 175.000 a 185.000 millones inicialmente previstos, cifra en la que incluye la compra de la firma Intersect, que cerró en marzo.

Ashkenazi, que detalló que en el actual trimestre Alphabet gastó unos 35.700 millones en gastos de capital, también adelantó que en 2027 el gasto será más alto.

Meta, en su comunicado de resultados, elevó sus gastos de capital a un rango entre 125.000 y 145.000 millones de dólares por la expectativa "de un precio más alto de los componentes este año y, en menor medida, de los costes adicionales de centros de datos".

La propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook invirtió en el trimestre casi 20.000 millones en gastos de capital.

Amazon también publicó hoy sus resultados, pero no ofreció actualizaciones tras divulgar el pasado febrero que su previsión anual de gastos de capital rondaba los 200.000 millones de dólares.

Su jefe financiero, Brian Olsavsky, dijo hoy en la conferencia correspondiente que en el último trimestre Amazon gastó 43.200 millones en ese concepto.

Mañana publicará sus resultados Apple, que tiene un menor peso en el desarrollo de la IA y calculó previamente que invertirá unos 92.000 millones en gastos de capital en su actual ejercicio, tras cerrar el de 2025 con una cifra relativamente baja, de unos 13.000 millones.

En total, estas grandes empresas tecnológicas, las llamadas 'Big Tech', que son también algunas de las cotizadas más grandes del mundo, planean gastar unos 650.000 millones de dólares en capital, según señalaron hoy los analistas.