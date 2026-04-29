Más que “Una historia de gorilas” en Netflix: una joya documental de David Attenborough

A pocos días de que el legendario Sir David Attenborough celebre su centenario, Netflix nos invita a redescubrir una pieza audiovisual que es, en esencia, una carta de amor a la conservación. “Una historia de gorilas” no es solo un registro sobre la vida silvestre; es un puente temporal que conecta la época dorada de la exploración con los desafíos científicos del siglo XXI.

Un reencuentro con la historia en Virunga

El documental nos transporta al Parque Nacional de los Virunga, en la República Democrática del Congo, un santuario rodeado de volcanes donde habita el majestuoso gorila de montaña.

La narrativa se apoya en un archivo histórico invaluable: el viaje que Attenborough realizó a estas tierras en 1978.

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Fue en aquel entonces cuando se produjo uno de los momentos más icónicos en la historia de la divulgación científica: el encuentro de David con el mítico gorila Pablo.

Ver a un joven Attenborough interactuando con estos gigantes, bajo la mirada curiosa de la familia de Pablo, es recordar el instante en que el mundo entendió que los gorilas no eran las “bestias feroces” de la ficción, sino seres de una sensibilidad y estructura social asombrosa.

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El legado de Dian Fossey: ciencia y sacrificio

El documental rinde un necesario homenaje a la labor de Dian Fossey, la primatóloga que dedicó —y dio— su vida por proteger a estos animales. Attenborough reflexiona sobre cómo el trabajo de Fossey en el centro de investigación Karisoke cambió nuestra comprensión de la especie.

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Fossey luchó incansablemente contra la caza furtiva, una batalla que le ganó enemigos peligrosos. En 1985, fue hallada muerta en su cabaña de las montañas de Virunga, asesinada en un crimen que, hasta el día de hoy, mantiene matices de misterio, pero cuyo móvil fue claramente silenciar su defensa férrea de los gorilas.

Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano; la población de gorilas de montaña ha logrado recuperarse lentamente gracias a los cimientos que ella dejó.

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La dinastía de Pablo

Más allá de las cifras científicas, el documental nos presenta a los verdaderos protagonistas:

Pablo: un lomo plateado que se convirtió en una leyenda por su carisma y por liderar uno de los grupos de gorilas más grandes jamás registrados.

Teta: cuya presencia en pantalla nos permite entender las complejas dinámicas de cuidado y maternidad dentro de la tropa.

El filme también nos muestra a muchos otros personajes de las nuevas generaciones de la familia, cada individuo con una personalidad única y un rol vital en el ecosistema.

¿Por qué verla?

Esta obra es imperdible para cualquier amante de la ciencia y la divulgación. Es una lección de ética ambiental que demuestra cómo la observación paciente y el respeto por la naturaleza pueden transformar la sociedad.

Acompañar a Attenborough en este recorrido, justo cuando se encamina a sus 100 años, es un privilegio que nos permite entender de dónde venimos y qué estamos a punto de perder si no actuamos con la misma pasión que él y Fossey demostraron.