Cómo visitar Bwindi y vivir una experiencia única con gorilas en Uganda

Ubicación: un bosque nuboso que protege a la especie

En el suroeste de Uganda, el Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi resguarda un bosque montano denso, con pendientes pronunciadas y suelos volcánicos fértiles.

El rango altitudinal, entre aproximadamente 1.100 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, crea microclimas que sostienen alta biodiversidad: primates, bosques de higuera, helechos arborescentes y más de 350 especies de aves, incluidas endémicas del Rift Albertino. Es Patrimonio Mundial de la Unesco por su valor ecológico excepcional.

Breve marco histórico y cultural

La zona fue hogar ancestral de pueblos cazadores-recolectores batwa, hoy involucrados —con tensiones y aprendizajes— en iniciativas de turismo comunitario y rescate cultural fuera de los límites del parque.

La conservación se financia en buena parte con los permisos de trekking para ver gorilas de montaña, una subespecie catalogada como en peligro y con una población global estimada en poco más de mil individuos, de los cuales una porción significativa vive en Bwindi y su corredor transfronterizo.

Experiencias clave que definen el lugar

El trekking de gorilas de montaña es, sin dudas, el principal atractivo. Ver una espalda plateada liderar a su familia en silencio denso de bosque es una de las experiencias de vida silvestre más impactantes del mundo. La observación cercana, siempre regulada, permite apreciar conductas sociales, juego de juveniles y forrajeo. Experiencia de habituación: una opción inmersiva para quienes buscan más tiempo en campo, acompañando a investigadores y rangers. Exige mayor condición física y tolerancia a terrenos empinados, pero ofrece una ventana al proceso científico de habituar grupos a la presencia humana. Avistaje de aves del Rift Albertino Bwindi, un hotspot ornitológico: turacos, picatroncos y endémicas como el green broadbill africano (eurilaima verde) atraen a observadores de todo nivel. Guías locales ayudan a ubicar especies esquivas en claros, bordes de arroyo y lianas floridas. Caminatas naturales y cataratas: senderos como los de Buhoma y Nkuringo atraviesan túneles de vegetación, ríos y pequeñas cascadas. Son ideales para comprender la ecología del bosque, identificar plantas medicinales y observar otros primates y mariposas. Turismo comunitario con enfoque batwa: visitas organizadas por asociaciones locales muestran artes, música y técnicas tradicionales. Elegí iniciativas que garanticen participación y beneficios directos para las comunidades, con códigos de fotografía y consentimiento explícito.

Cómo funciona el trekking con gorilas

Cupos limitados por familia habituada: grupos pequeños, generalmente hasta 8 personas.

Duración variable: la caminata puede ser corta o demandar varias horas, según el movimiento de los animales.

Tiempo de observación: hasta 1 hora con la familia de gorilas asignada, siguiendo instrucciones del equipo de rangers.

Edad mínima: 15 años. La logística busca minimizar el estrés sobre los primates y reducir riesgos sanitarios. Según el Servicio de Vida Silvestre de Uganda, los ingresos por permisos se destinan a patrullaje contra caza furtiva, investigación y programas comunitarios.

Cómo llegar a Bwindi

Por aire: vuelos domésticos desde el área de Entebbe/Kampala hacia aeródromos cercanos como Kihihi o Kisoro . Desde allí, traslados por carretera de 1 a 3 horas hacia los sectores del parque ( Buhoma, Ruhija, Rushaga, Nkuringo ).

Por ruta: desde el centro del país, el viaje suele tomar entre 8 y 10 horas, combinando tramos asfaltados y caminos de montaña. Vehículos 4x4 son recomendables, especialmente en época de lluvias. Los meses más secos suelen ofrecer senderos menos resbaladizos y mayor visibilidad en el sotobosque; en temporada húmeda la experiencia es más exigente pero el paisaje luce más intenso.

Costos aproximados

Permiso de trekking para gorilas: alrededor de USD 700 por persona para visitantes extranjeros no residentes. El cupo diario es limitado.

Experiencia de habituación (estadía más larga con una familia en proceso de habituación): alrededor de USD 1.500.

Guías y guardaparques están incluidos en el permiso; porteadores cuestan desde USD 15–25 y son muy recomendables.

Alojamiento: desde USD 50 en opciones básicas hasta USD 1.000 en lodges de alta gama, según sector.

Traslados internos: entre USD 150 y 400 según distancia y tipo de vehículo. Pagos con tarjeta pueden tener recargos; el chelín ugandés es la moneda de referencia. La propina es práctica común en servicios turísticos.

Requisitos sanitarios y documentación

Visa electrónica de entrada: costo aproximado de USD 50 para una sola entrada.

Vacunación contra la fiebre amarilla: exigida para el ingreso. Se sugiere además esquema al día de tétanos, hepatitis A/B y profilaxis o prevención contra malaria según criterio médico.

Normas de bioseguridad: no se permite el trekking si estás con síntomas respiratorios. Se mantiene una distancia mínima de 7–10 metros con los gorilas; el uso de mascarilla puede ser requerido por el parque según condiciones sanitarias.

Qué llevar

Botas de trekking impermeables con buen agarre; polainas o pantalones largos metidos en las medias para evitar hormigas safari.

Campera impermeable, capa térmica liviana, guantes de jardinería finos para agarrarte de la vegetación.

Repelente, protector solar, agua y snacks energéticos; bastón de marcha opcional.

Mochila con funda impermeable. Fundas estancas para cámara y teléfono.

Consejos de impacto y seguridad