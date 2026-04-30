El supercohete europeo Ariane 64 despega con 32 satélites de la constelación Leo de Amazon

El lanzamiento se ha producido desde el puerto espacial que la Agencia Espacial Europa tiene en la Guayana Francesa, y ha sido el séptimo vuelo del cohete Ariane 6 y el segundo con su modelo de cuatro propulsores, una configuración que le permite trasladar casi 22 toneladas de carga, el doble de lo que podría llevar con solo dos motores.

Como en el primer vuelo de este cohete con esa configuración -que se realizó el pasado 12 de febrero-, el de hoy ha utilizado una gran cofia de veinte metros de altura en la que están alojados los 32 satélites de la constelación de la multinacional tecnológica, que se suman a los más de 200 que ya están en órbita y que forman parte de una batería que estará formada por más de 3.000.

La constelación de satélites en órbita baja 'Leo' (Low Earth Orbit) está diseñada para ofrecer banda ancha de alta velocidad en todo el mundo -competirá así con la red Starlink de la empresa Space X de Elon Musk-, tanto para empresas y hogares como para las áreas más remotas de la Tierra que no tienen un acceso fijo, y al estar situados en esa órbita reducirán de una forma considerable el tiempo de respuesta en comparación con los satélites tradicionales, según los datos de la propia compañía.

Los 32 nuevos satélites que se integrarán en la constelación de la multinacional Amazon -que anteriormente se conocía como 'Proyecto Kuiper'- llegaron al puerto espacial europeo de Kourou entre el 10 y el 12 de marzo, y comenzó entonces su integración en la cofia del lanzador Ariane 64, la versión más potente de este cohete, el más potente de Europa y que fabrica la multinacional francesa Arianespace.

La misión de hoy durará algo menos de dos horas desde el despegue, que se ha producido a las 8:58 GMT, hasta la separación de la última de las naves espaciales de la cofia en la que habían sido alojados y en la que viajan ya hasta alcanzar la órbita adecuada.

La órbita 'baja' en la que se van a situar los satélites -entre 160 y 2.000 kilómetros sobre la superficie terrestre- permite múltiples aplicaciones, como observación de la Tierra, monitoreo ambiental, telecomunicaciones o proporcionar cobertura de internet, pero debido al movimiento rápido y a la cercanía al planeta tienen un tiempo de visibilidad muy limitado, por lo que es necesario una gran cantidad de satélites para garantizar la cobertura continua.