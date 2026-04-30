Ternus promete una "hoja de ruta increíble" para Apple tras transición de liderazgo

Ternus, hasta ahora responsable de ingeniería en Apple, intervino en la conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales con un mensaje corto en el que agradeció a Cook su confianza y aseguró que se trata "del momento más emocionante" en sus 25 años de carrera en la firma.

Por su parte, Cook afirmó que la "transición" llega en la época "correcta" y describió a Ternus, con quien planea "trabajar de cerca" antes de su relevo, como un colega, un amigo y el "líder adecuado" para Apple porque será capaz de "avanzar más fuerte de lo que creemos posible".

Ninguno de los dos quiso dar detalles sobre esa "hoja de ruta", pero Cook, que protagonizó la conferencia, destacó la pujanza del iPhone, considerando la última versión, la 17, la más popular hasta la fecha, y presumiendo las fotos tomadas por los astronautas de la misión Artemis con el teléfono.

No obstante, admitió que durante el trimestre el iPhone y el Mac, principalmente, se vieron "limitados" por la "disponibilidad de los nodos avanzados" con los que se producen sus sistemas de chips, y aclaró que los problemas en el actual trimestre se centrarán más en las computadoras que el teléfono.

"Ahora mismo estamos muy limitados por el lado del suministro con el MacBook Neo. Estábamos muy convencidos del producto antes de anunciarlo, pero subestimamos el nivel de entusiasmo que generaría. Tiene que ver con llevar el Mac a incluso más gente de la que alcanzábamos antes", abundó.

En ese sentido, aludió a una tendencia en el sistema educativo en el que escuelas públicas, como las de Kansas City, están renovando computadoras Windows y Chromebooks con el MacBook Neo, así como a nivel de consumidor individual.

También adelantó que, en el caso del Mac Mini y el Mac Studio, "puede llevar varios meses alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda".

La empresa es una de las grandes tecnológicas estadounidenses que han publicado sus resultados trimestrales esta semana, pero a diferencia de las otras, que están en plena carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), esta tecnología no fue el centro de la conversación.