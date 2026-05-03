¿Qué pasaría si un huracán tuviera lugar exactamente sobre la línea del Ecuador?

El problema no es el calor: es el giro. Para que un ciclón tropical se convierta en huracán necesita agua muy cálida, humedad y poca cizalladura del viento. En el Ecuador, esas condiciones pueden darse. Sin embargo, suele faltar el ingrediente que organiza la tormenta en una máquina coherente: la rotación inducida por el efecto Coriolis, causado por la rotación terrestre.

En la línea del Ecuador, la fuerza de Coriolis es prácticamente cero. Eso significa que el aire que “cae” hacia una zona de baja presión no se desvía lo suficiente como para cerrar una circulación amplia y persistente. En términos simples: puede haber tormentas violentas, pero cuesta que “aprendan” a girar y a sostener un ojo.

Lea más: ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar?: la ciencia responde

Por eso los centros meteorológicos usan una regla empírica conocida: los ciclones tropicales rara vez se forman a menos de unos 5° de latitud del Ecuador.

¿Entonces es imposible? No del todo, pero sería extraordinario

“Imposible” es una palabra grande en meteorología. Un sistema podría adquirir rotación por otras vías —ondas ecuatoriales, convergencia intensa o interacción con vientos de monzón— y acercarse al Ecuador ya organizado. El caso que más se cita es el tifón Vamei (2001), que se formó cerca de 1,5°N, una rareza estadística.

Aun así, un huracán “clásico” exactamente sobre 0° enfrentaría un obstáculo: sin Coriolis, la atmósfera pierde parte del equilibrio que permite que el viento rote alrededor del centro en vez de precipitarse hacia él. Podrían dominar estructuras más desordenadas, con núcleos convectivos que se encienden y apagan, y un centro que “salta” o se reubica.

Si un huracán llegara al Ecuador, ¿qué le pasaría?

Lo más probable es que se debilitara o se desorganizara al aproximarse, especialmente si su tamaño es grande. El ojo podría colapsar y la pared del ojo degradarse en bandas de tormenta menos simétricas. En la práctica, el impacto podría parecerse menos a un huracán canónico y más a un gran sistema de tormentas tropicales con lluvias extremas.

Lea más: A 20 años del Huracán Katrina y su paso destructivo por Nueva Orleans: cronología y cifras

Aun así, “menos huracán” no significa “menos peligro”.

Las lluvias serían el riesgo principal: con aire muy húmedo y océanos cálidos, los acumulados podrían ser torrenciales y sostenidos, elevando el peligro de inundaciones y deslizamientos.

En la costa, habría marejada ciclónica si el sistema mantiene vientos intensos cerca de la superficie, aunque su estructura no sea perfecta. Y en alta mar, el oleaje sería severo, con impacto directo en navegación y pesca.

¿Podría cruzar de hemisferio?

Cruzar la línea del Ecuador no es físicamente prohibido, pero sí poco común. La rotación “preferida” cambia de signo entre hemisferios, y el entorno tiende a desarmar el vórtice.

Lea más: Ciudad de México se está hundiendo y nuevo satélite de la NASA lo muestra en tiempo real

Un ciclón podría atravesar el Ecuador como una depresión amplia y, ya del otro lado, reorganizarse si vuelve a encontrar condiciones favorables. Lo que es excepcional es que mantenga identidad de huracán intenso “de un tirón”.

Clima futuro: ¿más huracanes ecuatoriales?

La evidencia apunta más a cambios en intensidad y distribución regional que a una “invasión” del Ecuador.

El calentamiento del océano aporta energía, pero no crea Coriolis. Si las zonas de formación cambian, los estudios suelen señalar desplazamientos hacia latitudes más altas, no hacia 0°.