Anthropic se alía con firmas de capital privado para crear una empresa de servicios de IA

Según un comunicado de Anthropic, esta nueva empresa colaborará con compañías medianas de diversos sectores para integrar Claude, un modelo de lenguaje creado por la tecnológica, en sus operaciones más importantes.

De este modo, ingenieros de IA aplicada de Anthropic trabajarán con otras empresas para identificar las áreas en las que Claude podría tener un mayor impacto, desarrollar soluciones personalizadas y brindar soporte a los clientes a largo plazo.

"Esta nueva empresa aporta una mayor capacidad operativa al ecosistema, así como capital procedente de gestoras líderes de activos alternativos", apuntó en la nota Krishna Rao, director financiero de Anthropic.

Según The Wall Street Journal (WSJ), que cita a fuentes familiarizadas con la operación, se espera que Anthropic, Blackstone y Hellman & Friedman inviertan cada una unos 300 millones de dólares en la empresa, mientras que Goldman Sachs aportará aproximadamente 150 millones de dólares.

Esto, sumado al respaldo económico de los gestores General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, GIC y Sequoia Capital, sumará una inversión de unos 1.500 millones de dólares en la nueva firma, destaca el diario neoyorquino.

Por su parte, Marc Nachmann, director global de gestión de activos y patrimonio de Goldman Sachs, dijo a la cadena CNBC que la empresa "aportará mucho valor a otras compañías y les ayudará a transformarse".

Al igual que Athropic, su rival OpenAI, creador del popular 'chatbot' ChatGPT, ha mantenido conversaciones para crear una empresa con firmas de capital privado que faciliten la adopción de sus herramientas de IA, de acuerdo con el WSJ.