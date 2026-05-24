¿Domingo lluvioso? Mirá lo que dice el pronóstico de Meteorología

De acuerdo con la información publicada por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), este domingo 24 de mayo, se prevé una jornada que irá de fría a fresca durante las primeras horas. Las temperaturas más bajas se registrarán en el sur del país, con mínimas que oscilarán entre los 8 y 11 °C.

Por su parte, en el centro de la Región Oriental y en el Chaco, los termómetros marcarán valores de entre 12 y 15 °C en el amanecer.

Para la tarde, se anticipa un ambiente más templado, con temperaturas máximas que alcanzarían valores de entre 20 y 24 °C a nivel nacional. Los vientos, que inicialmente soplarán del sector sureste, se presentarán variables con el correr de las horas, acompañados de un cielo mayormente nublado en gran parte del territorio.

Respecto a las condiciones de inestabilidad, la Dirección de Meteorología no descarta la ocurrencia de precipitaciones leves y dispersas en distintos puntos del país, registrándose una menor probabilidad de lluvias únicamente hacia el norte de la Región Occidental.

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Pronóstico para el inicio de semana

Las perspectivas para el lunes 25 indican que los vientos se mantendrán variables en las primeras horas para luego rotar hacia el sector sur, una condición que se extenderá durante el martes 26.

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Para ambos días se espera que persista el ambiente fresco al amanecer y cálido por la tarde. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 10 y 19 °C, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso, rondando entre los 20 y 29 °C. No obstante, las condiciones seguirán siendo favorables para la presencia de lluvias dispersas en varios puntos del territorio nacional.