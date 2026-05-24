Gustavo Alfaro suma nuevos integrantes a su cuerpo técnico de cara al Mundial 2026

La estructura de trabajo de la selección paraguaya continúa creciendo y sumando prestigio en la antesala de la Copa del Mundo. Este domingo arribaron al país Joaquín Ketlún, Guillermo Burdisso y Ramiro Arbelaiz, quienes se incorporarán de forma inmediata al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.

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Joaquín Ketlún: un trotamundos con mirada vanguardista para el arco

Uno de los nombres más llamativos que se integran al staff es Joaquín Ketlún, de 30 años, quien asumirá el rol de preparador de arqueros. Se formó en All Boys, pasó por la Reserva de Peñarol, y vistió las camisetas de Universidad de Chile, Argentinos Juniors y Estudiantes de Caseros, antes de emprender una aventura internacional que lo llevó por Gibraltar, Italia, Suecia e Islandia, país donde colgó los guantes profesionalmente en octubre de 2025.

Más allá de su experiencia bajo los tres palos, Ketlún aporta un rasgo sumamente contemporáneo y distintivo. El profesional es reconocido por desarrollar contenidos en redes sociales vinculados a metodologías avanzadas de entrenamiento para arqueros. Este enfoque conecta directamente con las tendencias actuales de especialización, pedagogía deportiva y la difusión moderna del trabajo específico en una de las posiciones más complejas del campo.

Guillermo Burdisso: jerarquía y tecnología al servicio del videoanálisis

El segundo refuerzo de peso es Guillermo Burdisso, exdefensor de 37 años con un vasto recorrido en el fútbol de élite, quien llega a la Albirroja como nuevo analista de videos. Hermano de Nicolás Burdisso —histórico exfutbolista argentino con un recordado paso por el Inter de Milán—, Guillermo cuenta con la prestigiosa Licencia PRO de la AFA y cerró su etapa como jugador activo en enero de 2025.

Su incorporación apunta a fortalecer una zona cada vez más decisiva en el fútbol de selecciones: el procesamiento audiovisual para la preparación táctica de los partidos, la lectura de los patrones del rival y la evaluación minuciosa del propio rendimiento en cancha.

Ramiro Arbelaiz: el motor físico se potencia en familia

El tridente de incorporaciones se completa con Ramiro Arbelaiz, un profesional de amplia trayectoria vinculado a la alta competencia física. Su experiencia más reciente se desarrolló principalmente en Huracán de Argentina, institución en la que trabajó hasta abril de 2025.

La llegada de Ramiro también guarda una particularidad familiar y operativa dentro del búnker paraguayo: es hermano de Pedro Arbelaiz, quien ya se desempeña como uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico de Alfaro desde la etapa anterior al frente de la selección de Ecuador.