Selección Paraguaya
24 de mayo de 2026 a la - 16:27

Gustavo Alfaro suma nuevos integrantes a su cuerpo técnico de cara al Mundial 2026

El preparador de arqueros, Joaquín Ketlún Sinigaglia (30 años) y el analista de videos Guillermo Enio Burdisso (37 años), en su arribo al país para sumarse al cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro.
El preparador de arqueros, Joaquín Ketlún Sinigaglia (30 años) y el analista de videos Guillermo Enio Burdisso (37 años), en su arribo al país para sumarse al cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro.

Joaquín Ketlún, Guillermo Burdisso y Ramiro Arbelaiz ya llegaron al país para sumarse de inmediato al búnker de la selección paraguaya, de cara al Mundial Estados Unidos/México/Candá 2026.

Por ABC Color

La estructura de trabajo de la selección paraguaya continúa creciendo y sumando prestigio en la antesala de la Copa del Mundo. Este domingo arribaron al país Joaquín Ketlún, Guillermo Burdisso y Ramiro Arbelaiz, quienes se incorporarán de forma inmediata al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.

Lea más: Juan Cáceres y Gabriel Ávalos, otros dos que arribaron al país

Joaquín Ketlún: un trotamundos con mirada vanguardista para el arco

Uno de los nombres más llamativos que se integran al staff es Joaquín Ketlún, de 30 años, quien asumirá el rol de preparador de arqueros. Se formó en All Boys, pasó por la Reserva de Peñarol, y vistió las camisetas de Universidad de Chile, Argentinos Juniors y Estudiantes de Caseros, antes de emprender una aventura internacional que lo llevó por Gibraltar, Italia, Suecia e Islandia, país donde colgó los guantes profesionalmente en octubre de 2025.

Joaquín Ketlún, junto a los porteros de Real Madrid, Thibaut Courtois (dorsal 1), Andriy Lunin (dorsal 13) y el canterano Fran González.
Joaquín Ketlún, junto a los porteros de Real Madrid, Thibaut Courtois (dorsal 1), Andriy Lunin (dorsal 13) y el canterano Fran González.

Más allá de su experiencia bajo los tres palos, Ketlún aporta un rasgo sumamente contemporáneo y distintivo. El profesional es reconocido por desarrollar contenidos en redes sociales vinculados a metodologías avanzadas de entrenamiento para arqueros. Este enfoque conecta directamente con las tendencias actuales de especialización, pedagogía deportiva y la difusión moderna del trabajo específico en una de las posiciones más complejas del campo.

Guillermo Burdisso: jerarquía y tecnología al servicio del videoanálisis

El segundo refuerzo de peso es Guillermo Burdisso, exdefensor de 37 años con un vasto recorrido en el fútbol de élite, quien llega a la Albirroja como nuevo analista de videos. Hermano de Nicolás Burdisso —histórico exfutbolista argentino con un recordado paso por el Inter de Milán—, Guillermo cuenta con la prestigiosa Licencia PRO de la AFA y cerró su etapa como jugador activo en enero de 2025.

Gustavo Alfaro, vestido con abrigo institucional, observa serio el campo de entrenamiento bajo una leve lluvia.
Gustavo Alfaro evalúa a los jugadores durante un entrenamiento de la selección nacional en condiciones climáticas adversas.

Su incorporación apunta a fortalecer una zona cada vez más decisiva en el fútbol de selecciones: el procesamiento audiovisual para la preparación táctica de los partidos, la lectura de los patrones del rival y la evaluación minuciosa del propio rendimiento en cancha.

Ramiro Arbelaiz: el motor físico se potencia en familia

El tridente de incorporaciones se completa con Ramiro Arbelaiz, un profesional de amplia trayectoria vinculado a la alta competencia física. Su experiencia más reciente se desarrolló principalmente en Huracán de Argentina, institución en la que trabajó hasta abril de 2025.

Ramiro Arbelaiz durante su estadía por Huracán de Parque Patricios.
Ramiro Arbelaiz durante su estadía por Huracán de Parque Patricios.

La llegada de Ramiro también guarda una particularidad familiar y operativa dentro del búnker paraguayo: es hermano de Pedro Arbelaiz, quien ya se desempeña como uno de los preparadores físicos del cuerpo técnico de Alfaro desde la etapa anterior al frente de la selección de Ecuador.

esponsors especiales de Mundial x ABC