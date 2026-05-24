A Ultranza: ¿de quiénes eran los aviones en los que viajó Gianina García?

La uruguaya Gianina García Troche, fue acusada en el caso A Ultranza por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak. En el marco de este proceso, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, la convocó para el 9 de junio, a las 9:00, por medios telemáticos para sustanciar la audiencia preliminar.

En el requerimiento conclusivo presentado por el fiscal, en la noche del miércoles pasado, con base en elementos de convicción, se señala que Gianina García gozaba de los privilegios de ser la pareja del considerado co-líder de una mega organización criminal dedicada al narcotráfico, Sebastián Marset, y en ese contexto también colaboraba para el mantenimiento de los mismos.

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Entre algunos de las conductas colaborativas, según la fiscalía, que tuvo Gianina García se citan la apertura de cuentas bancarias en bancos de plaza de Paraguay, donde tenía un interesante movimiento de dinero a pesar de que la misma no haya tenido registros, ni en nuestro país ni en Uruguay, de ingresos lícitos.

A ello se suma la constitución de sociedades y el millonario aporte de capital para dicho fin; además, los pagos en dólares y guaraníes de sumas millonarias por prendas de vestir de marca, decoración navideña e infantil para cumpleaños, refacción edilicia de un club de fútbol y el uso de aeronaves que, según la investigación estaban ligadas a integrantes de la red anulada con A Ultranza.

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Aviones de grupo narco a disposición de Gianina García

En el escrito acusatorio el fiscal Deny Yoon Pak refiere que, además de los tantos beneficios financieros de los que gozó Gianina García Troche, también tuvo a disposición una flota de aeronaves que tienen vinculación con miembros del grupo criminal, co-liderado por su pareja Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán.

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En ese contexto, García Troche realizó vuelos desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi al Aeropuerto Internacional Guaraní, entre los años 2020 y 2021, periodo en el que la estructura criminal dedicada al narcotráfico estuvo en auge con el envío de toneladas de cocaína al exterior, vía fluvial.

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Así, mediante diligencias investigativas se pudieron obtener informes que dan cuenta de que Gianina García Troche fue pasajera en las aeronaves con matrículas: ZP-BKT, ZP-BOP, ZP-BJW, ZP-BGG,ZP- BBC, ZP-BRH.

Avión usado por Gianina García se vendió poco antes de A Ultranza

En cuanto a la matrícula ZP-BKT, la misma se encuentra ligada a una aeronave Beechcraft modelo B58, bimotor, de colores, blanco, rojo, negro y beige. De acuerdo con la acusación del primer grupo de procesados por A Ultranza y contra Miguel Ángel Insfrán, la misma había sido adquirida el 19 de diciembre de 2018 por US$ 115.000 Job Von Zastrow, quien fue condenado por procedimiento abreviado y hoy ha compurgado su pena.

Pese a que el avión fue adquirido por una persona, estaba registrado a nombre de otra, en este caso José Enrique Gamarra Villalba.

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Sin embargo, el 18 de diciembre de 2020, Von Zastrow había vendido la citada aeronave a Gilberto Esteban Sandoval, por medio de Vicente Leiva. Sin embargo, al momento de labrar escritura pública de la compra-venta, la escribana celebrante Antonia Solis Franco, hizo constar los datos de José Enrique Gamarra.

En el documento figuró como precio de la venta la suma total de G. 560.000.000, pero la factura de la operación fue expedida por Vicente Leiva, mediante su local comercial denominado “Luks Electrodomésticos”, a nombre de José Gamarra.

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Tras la transacción, siempre según la acusación de A Ultranza y contra Miguel Ángel Insfrán, de la ganancia obtenida por la venta, Von Zastrow entregó la suma de G. 200.000.000 a Leiva, por la parte que le correspondía. Estos datos fueron obtenidos por la fiscalía en el marco de la investigación.

Igualmente se tienen registros de que, la citada aeronave ya había sido utilizada, desde el 24 de setiembre de 2020, y pilotada por Fredy Garcete, quien fungió también de piloto del avión del ex senador colorado Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de cárcel por sus vínculos con A Ultranza precisamente.

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También, el avión Beechcraft B58 fue pilotada por el imputado y hasta hoy en rebeldía Gilberto Sandoval. Tanto él como Garcete habían trasladado independientemente a: Sebastián Marset, Diego Marset, Mauro García Troche, Reina Mercedes Duarte, Alberto Koube Ayala, Tadeo González, Alexis González, Irma Vergara, entre otros más.

¿De quiénes eran las aeronaves usadas por Gianina García?

Por otra parte, según los registros, Gianina García también fue pasajera del avión Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP. La misma, según consta en la acusación de A Ultranza del 22 de febrero de 2023, fue inscripta por la escribana Sonia Isabel Enciso de Zárate a nombre de la firma Barakah SRL, ligada a Miguel Ángel Insfrán, el 22 de febrero de 2019.

También, se tienen documentaciones respecto a la avioneta con matrícula ZP-BJW, la cual se encontraba registrada a nombre de la “Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA”, empresa que está estrechamente vinculada al clan Insfrán y que habría servido a su vez como plataforma para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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La misma supuestamente fue vendida el 16 de febrero de 2022, tan solo 6 días antes de que se ejecutara la operación A Ultranza, al exdiputado colorado acusado y hoy en juicio por el caso Juan Carlos Ozorio Godoy. Previamente habría sido adquirida por Tobías Ariel Maqueda, por contrato privado y cuya transferencia figuraba, al momento de la acusación, como pendiente ante el Registro Nacional Aeronáutico (RAN).

En cuanto a la aeronave con matrícula ZP-BGG, la acusación solo mencionó que habían pedidos de informe sobre los vuelos hechos entre noviembre y diciembre de 2020, y pedido de remisión de legajo de los pilotos. El fiscal Pak al menos, al hacer los pedidos, los realizó en relación a siete pilotos, a la Dirección General de Aeronáutica Civil (Dinac).

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Otro vehículo aéreo que fue utilizado por Gianina García, según la acusación fiscal en su contra, es el avión Beechcraft B58, con matrícula ZP-BBC, que el 12 de enero de 2021 fue inscripta a nombre de Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA, por escritura pública elaborada por la notaria Sonia Isabel Enciso de Zárate, a nombre del imputado y rebelde Hugo Manuel González Ramos, supuesto testaferro de Miguel Ángel Insfrán, mediante el cual compró también la casa de Erico Galenao por US$ 1.000.000 en efectivo.

Y la última es un avión Cessna 210, que está registrada a nombre de Celia Cecilia Fernández Vera, según los documentos fiscales y judiciales del caso A Ultranza.