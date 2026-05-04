GameStop presenta una oferta hostil de 55.500 millones de dólares para hacerse con eBay

La propuesta, anunciada por GameStop en un comunicado, combina efectivo y acciones a partes iguales y llega después de hacerse paulatinamente con una participación del 5 % en el capital del grupo de comercio electrónico y subastas.

En una carta dirigida al consejo de eBay, el consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, defendió que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, apoyándose en una red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos, que servirían como infraestructura logística, de verificación de productos y de comercio en directo.

Cohen aseguró financiación comprometida de hasta 20.000 millones de dólares y advirtió de que, en caso de rechazo, podría iniciar una batalla por la delegación del voto para trasladar la oferta directamente a los accionistas.

La operación se produce en un contexto de transformación de ambas compañías. GameStop, impulsada en 2021 por el fenómeno de las llamadas 'acciones meme' (de alta volatilidad), mantiene una capitalización cercana a los 11.900 millones de dólares, lejos de los máximos alcanzados entonces, pero por encima de niveles previos.

Por su parte, eBay, valorada en torno a 46.000 millones de dólares, ha tratado de adaptarse a los cambios en el comercio electrónico y a la competencia de plataformas como Amazon o nuevos actores del mercado de segunda mano, con una estrategia centrada en nichos como los artículos de colección.

La oferta, de carácter preliminar y no vinculante, se produce simultáneamente a los planes de eBay para reforzar su posición en el mercado de segunda mano, tras anunciar la compra de la plataforma de moda Depop por unos 1.200 millones de dólares.