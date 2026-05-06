AMD se dispara un 15 % en bolsa tras elevar previsiones por auge de la IA

La directora ejecutiva de la empresa, Lisa Su, declaró hoy a CNBC que la revisión al alza de las previsiones se debe al aumento de la demanda de unidades centrales de procesamiento (CPU), impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) con agentes.

Las CPU han experimentado un resurgimiento a medida que las necesidades de computación han cambiado con el auge de la IA con agentes. Si bien la compañía se ha quedado rezagada con respecto a Nvidia en el mercado de unidades de procesamiento gráfico, AMD ha sido un fabricante líder de CPU.

La compañía superó las estimaciones de los analistas el martes tanto en beneficios por acción como en ingresos durante el primer trimestre. Los ingresos aumentaron un 38 % interanual.

En noviembre, AMD pronosticó que el mercado de CPU para servidores crecería aproximadamente un 18 % anual durante los próximos tres a cinco años.

En la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía del martes, se revisó esa estimación, pronosticando un crecimiento superior al 35 % anual, con un mercado que superará los 120.000 millones de dólares para finales de la década.