Presunto homicidio en Guarambaré: padrastro muere apuñalado tras pelea con su hijastro

Un presunto caso de homicidio se registró el viernes en la ciudad de Guarambaré. La víctima fue identificada como Luis Carlos López, de 39 años, quien falleció a consecuencia de una herida de arma blanca recibida durante una discusión ocurrida en el ámbito familiar.

El hecho se registró alrededor de las 18:20 en una vivienda de la Fracción Festival. Sin embargo, el hombre logró abandonar el lugar a bordo de una motocicleta antes de desplomarse aproximadamente a un kilómetro de la casa, en el barrio San Miguel.

Según el informe de la Comisaría 22ª Central, López intentó dirigirse hacia un centro asistencial, pero cayó al suelo sin signos de vida. Su motocicleta quedó al costado del cuerpo.

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Discusión familiar terminó en tragedia

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, la víctima mantenía una discusión con su concubina, Delina Concepción Torres Arce, y con dos de las hijas de la mujer, una de ellas menor de edad.

En medio del conflicto intervino Alexis de Jesús Ramírez Torres, de 21 años, hijo de la mujer e hijastro de López. Los investigadores sostienen que el joven habría atacado a la víctima con un cuchillo, provocándole una herida en la zona intercostal izquierda.

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Tras el incidente, López abandonó la vivienda en motocicleta, mientras que Ramírez fue posteriormente aprehendido en las inmediaciones de su domicilio y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Sospechoso niega haber usado un cuchillo

Durante declaraciones realizadas tras su detención, el joven negó haber utilizado un arma blanca y aseguró que únicamente se enfrentó a golpes con su padrastro.

Según su versión, intervino luego de presenciar supuestas agresiones verbales y físicas contra su madre y una de sus hermanas.

“Yo le separé después. Papá levantó su mano y le pegó por su cara. Ahí yo reaccioné con él”, afirmó. También sostuvo que las situaciones de violencia dentro de la vivienda eran frecuentes.

El detenido manifestó además que desconocía la gravedad de las lesiones sufridas por López y que recién horas después fue informado sobre su fallecimiento.

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Fiscalía investiga las circunstancias del caso

En el procedimiento intervinieron representantes del Ministerio Público, personal de Criminalística y el médico forense Héctor Meza.

El profesional diagnosticó como causa de muerte un “shock hipovolémico por herida de arma blanca”, confirmando que la lesión fue mortal.

El cuchillo presuntamente utilizado fue incautado por peritos para las pruebas correspondientes. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la eventual responsabilidad penal del joven detenido.

Según datos policiales, López registraba antecedentes por violencia familiar, hurto, incumplimiento del deber legal alimentario y robo agravado.