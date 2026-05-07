Bruselas cree que el "mejor escenario" sería pactar una "gobernanza global" para la IA

"En un mundo ideal necesitaríamos una gobernanza global para la IA. Es un fenómeno global y si acordásemos globalmente las reglas del juego sería desde luego el mejor escenario", expresó en un panel de debate en el marco del foro económico anual organizado por la Comisión Europea en Bruselas.

El exprimer ministro letón confesó, no obstante, que existe un "gran interrogante" sobre la posibilidad de que la comunidad internacional acuerde un marco regulatorio porque "ahora las reglas globales están siendo erosionadas" a través de "guerras de agresión o la proliferación de barreras comerciales".

Además, apuntó que "algunas jurisdicciones pueden ver ventajas en simplemente continuar con la carrera (de la IA) y no coordinar normas globales", aunque añadió que Estados Unidos se ha dado cuenta de la necesidad de un marco regulatorio con el desarrollo de Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, que puede ser "muy útil" pero también "muy peligroso si cae en las manos equivocadas".

"Es un modelo, puede haber otros que están rezagados unos meses. Estados Unidos no será capaz de reaccionar caso a caso", dijo, para después afirmar que la Unión Europea "debe estar abierta a esta discusión y, en la medida de lo posible, cooperación internacional".

En un discurso previo al panel de debate, Dombrovskis ya había instado a actuar con "ambición, velocidad y anticipación" para "dar forma" al futuro de la UE "en lugar de que nos dé forma a nosotros", al tiempo que advirtió de que "permitir que emerja una brecha de IA" con los "rivales internacionales" del bloque tendría "graves consecuencias".

El comisario recordó que la UE no obtuvo "todos los beneficios" de la revolución que supuso el desarrollo Internet -recordó que Estados Unidos tiene seis compañías tecnológicas con capitalización que supera el billón de euros y Europa ninguna- y subrayó que Europa "no puede permitirse repetir los mismos errores con la IA".

"Vivimos en una era en la que cada dependencia es una vulnerabilidad y en la que se saca partido de cada ventaja (...) Debemos aprovechar cada ventaja y recuperar terreno en donde nos hemos quedado rezagados", señaló.

Así, destacó como fortalezas "clave" del bloque su "talento científico, capacidad industrial y producción de conocimiento" y apuntó que la UE produce el 22 % de los artículos de investigación de la UE y que los productores globales de chips dependen de los sistemas de litografía ultravioleta que desarrolla la empresa neerlandesa ASML.

Con este escenario, Dombrovskis defendió que la UE debe utilizar la IA para impulsar la productividad económica, preparar a sus trabajadores para la transición o movilizar financiación para infraestructuras y start-up, así como garantizar la estabilidad de su sistema financiero "frente a las amenazas de ciberseguridad sin precedentes".