Mafia de los pagarés cuestiona a Peña: “Evita responder sobre el origen de su patrimonio”

La Coordinadora de Víctimas del conocido caso de la “Mafia de los Pagarés” acusó a Santiago Peña de recurrir a ataques personales para eludir cuestionamientos sobre el aumento de su patrimonio.

El pronunciamiento se da en medio de la polémica generada tras las declaraciones del mandatario contra la periodista de ABC Color, luego de que esta insistiera con preguntas relacionadas con sus declaraciones juradas y la evolución de sus bienes.

“El presidente utiliza el ataque personal para evitar responder sobre el origen de su incremento patrimonial del 1603%”, sostiene el documento.

Lea más: Repudian a Santiago Peña por hostigar a periodista

“Se busca desviar la atención”

La Coordinadora afirmó además que vincular investigaciones periodísticas con estructuras criminales representa un intento de desviar el debate público sobre la transparencia en la gestión de los recursos y el patrimonio de las autoridades.

El colectivo también rechazó que se pretenda desacreditar a quienes realizan preguntas sobre asuntos de interés público y advirtió sobre los riesgos que esto representa para la libertad de expresión y el control ciudadano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/05/29/nueva-reculada-del-santi-pena-ahora-en-caso-de-policias-expres/

Reclaman transparencia

Desde la organización insistieron en que las autoridades deben responder con claridad las consultas relacionadas con sus declaraciones juradas en lugar de cuestionar a quienes realizan investigaciones periodísticas.

Asimismo, exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y remarcaron que el periodismo de investigación cumple un papel fundamental en la detección de posibles hechos de corrupción.

La Coordinadora concluyó que el debate debe centrarse en las explicaciones sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y no en la descalificación de quienes formulan preguntas. “Sin libertad de prensa no hay democracia ni justicia para las víctimas”, expresó al final de su comunicado.