Flávio Bolsonaro pide investigar carteles ofensivos que involucran a su padre

Tras la indignación colectiva que generó la instalación de carteles ofensivos en Ciudad del Este, Flávio Bolsonaro se dirigió al presidente Santiago Peña para repudiar el uso de la imagen de su padre, Jair Bolsonaro. El exmandatario brasileño aparece como “protagonista” de uno de los carteles ofensivos contra Paraguay y la Selección Nacional.

“Repudio vehemente el uso criminal de la imagen de mi padre, Jair Bolsonaro, para violentar al atleta Gustavo Gómez y provocar al pueblo paraguayo”, expresó.

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En la imagen usada aparece Bolsonaro agradiendo físicamente al futbolista de la Albirroja. Al respecto, el senador brasileño señaló que Gómez Además de ser uno de los mayores zagueros en actividad en el fútbol brasileño, Gustavo es “jugador del Palmeiras, equipo del corazón de mi padre, que posee una enorme admiración y respeto por él”.

Pide identificar a los autores

Así también, expresó que espera que las autoridades paraguayas responsabilicen a los autores de “esta inaceptable agresión”.

El mensaje fue compartido en la red social “X”, en respuesta al posteo realizado el pasado jueves por el presidente Santiago Peña, donde repudiaba la instalación de estas polémicas publicidades.

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Carteles fueron retirado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició este sábado el retiro de las pantallas publicitarias instaladas dentro de su franja de dominio en la cabecera del Puente de la Amistad, que fueron utilizadas para estos polémicos carteles ofensivos.

La institución aseguró que ninguno de esos carteles contaba con autorización, por lo que su instalación fue irregular.