Científicos de EEUU alertan al Congreso del "alarmante ataque" de Trump a la investigación

"La destitución intensifica un alarmante ataque contra la capacidad de los Estados Unidos para llevar a cabo investigación básica y aplicada, así como para mantener su competitividad a nivel mundial; esto resulta particularmente preocupante dado que China invierte actualmente más en I+D que los Estados Unidos", aseguran en la misiva.

La protesta pública de la comunidad científica llega justo antes del viaje oficial del presidente Donald Trump a China, que está programado para los días jueves y viernes en Pekín, y viene a corroborar la importancia de la carrera científica y tecnológica abierta entre las dos grandes potencias.

"Apoyamos a la Junta Nacional de Ciencias y hacemos un llamamiento al Congreso, como rama igualitaria del Gobierno, para que apoye de forma rápida y firme la ciencia exigiendo la reincorporación de los miembros destituidos (en abril) de la Junta Nacional de Ciencias", piden los científicos en la carta.

"Este desmantelamiento es tan solo una de las muchas acciones emprendidas por la actual administración que priva a nuestro Gobierno de una supervisión y un asesoramiento experto independientes y apolíticos, no solo en el ámbito de las ciencias, sino también en los sectores de la salud y la tecnología", indica el texto.

Critican, además, que la destitución se produce en un momento en que la Fundación Nacional de Ciencias, creada por el Congreso hace 76 años, "ha sido trasladada de su sede habitual a un edificio diferente, opera sin director y con una plantilla drásticamente reducida, y enfrenta una propuesta de recorte presupuestario de más del 50 % con respecto a los niveles del año fiscal 2026".

En este contexto, los científicos apelan al Congreso porque consideran que "ha demostrado ser un custodio responsable y sensato de la infraestructura científica" de la nación y le piden que "una vez más, esté a la altura de las circunstancias para salvaguardar la competitividad científica, el bienestar económico y la seguridad nacional de nuestro país".