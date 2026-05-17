El papa insta a promover formas de comunicación que respeten al ser humano ante la IA

León XIV recordó que hoy se celebra en varios países el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales y que él quiso dedicarlo al tema: “Cuidar las voces y los rostros humanos.

"En esta era de la inteligencia artificial animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano, hacia la cual debe orientarse toda innovación tecnológica", agregó ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Este sábado, León XIV aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los varios dicasterios (ministerios) que forman el Gobierno vaticano para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó este sábado la Santa Sede.

El papa ha mostrado desde el inicio del pontificado su atención por la IA y tiene prevista la publicación inminente de una encíclica sobre el tema.

La idea es del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Czerny será el responsable, y cuenta con la aprobación del papa y analizará "sus posibles efectos en los seres humanos y en la humanidad en su conjunto, así como la preocupación de la Iglesia por la dignidad de cada ser humano, especialmente en relación con su desarrollo integral".