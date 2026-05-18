Arabia Saudí inaugura su primer ordenador cuántico en el centro de datos de Aramco

Aramco y Pascal anunciaron en un comunicado conjunto que también lanzaron en Arabia Saudí la primera plataforma comercial de Computación Cuántica como Servicio (QCaaS) en Oriente Medio, que sirve para acelerar el desarrollo de aplicaciones cuánticas en sectores como energía, materiales e industria.

"El ordenador proporciona a los clientes acceso inmediato y de baja latencia al hardware cuántico a través de una plataforma segura en la nube para abordar desafíos industriales complejos", indicaron en la nota, donde añadieron que QCaaS permite acceso remoto a la nube para potenciales clientes en todo el mundo.

El vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco, Ahmed O. Al Jowaiter, dijo en declaraciones recogidas en el comunicado que la introducción del ordenador cuántico "impulsará la próxima generación" de soluciones energéticas y acelerará el desarrollo de combustibles de bajas emisiones.

Por su parte, el director ejecutivo de Pasqal, Wasiq Bokhari, recordó que "los desafíos industriales más exigentes del mundo se están abordando ahora con los procesadores cuánticos, el software y las soluciones específicas" de su empresa.

La división de capital de riesgo de Aramco en Australia, Wa’ed Ventures, invirtió inicialmente en Pasqal en enero de 2023 para reforzar los esfuerzos para localizar tecnologías cuánticas avanzadas y acelerar el desarrollo del ecosistema cuántico de Arabia Saudí y Oriente Medio.

Desde entonces, Aramco y Pasqal han desarrollado un programa cuántico estructurado que "aborda desafíos operativos de alto valor en múltiples áreas de trabajo", según la nota, con el objetivo de desbloquear "capacidades que van más allá de la computación clásica".

Las líneas de trabajo de Aramco incluyen la optimización de la logística portuaria, del almacenamiento de dióxido de carbono, la ubicación de pozos de petróleo y gas, la programación de plataformas de perforación y la puesta a disposición de la computación cuántica en toda la región.