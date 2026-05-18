Google arranca mañana su conferencia de desarrolladores centrada en IA y avances de Gemini

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, se subirá mañana al anfiteatro de la sede de la empresa en Mountain View, California, para previsiblemente presentar la nueva generación de su modelo de IA generativa, que podría llamarse Gemini 4.0, en un momento de intensa competencia entre los gigantes tecnológicos por liderar ese sector.

Asimismo, filtraciones recientes en el código de la aplicación de Google a las que accedió Forbes sugieren una profunda renovación de su chat de voz, Gemini Live.

Desarrolladores han detectado un selector interno con siete nuevos modelos de voz en fase de pruebas, con nombres en clave como "Capybara" y "Nitrogen", con capacidades avanzadas de memoria, acceso a la localización y verificación de datos.

En el plano multimedia, cobran fuerza los rumores sobre Gemini Omni, un nuevo modelo de generación y edición de video integrado en el chat que complementaría a herramientas como Veo y el generador musical Lyria.

En cuanto a hardware, se espera que el ecosistema Android aumente durante la presentación de Google I/O, que el año pasado duró unas dos horas.

Google confirmó este mes que presentará una versión comercial y más cercana al consumidor de sus gafas inteligentes Android XR, desarrolladas en colaboración con Samsung, Gentle Monster y Warby Parker.

El proyecto contempla dos vertientes: unas gafas de IA sin pantalla enfocadas a la interacción por voz y cámara y un modelo más avanzado con pantalla integrada en la lente para navegación y traducción en tiempo real.

Con esta presentación, el gigante tecnológico ofrecería una alternativa a rivales directos como Meta y Apple.

Por último, el sector de la informática personal espera detalles sobre el "Aluminum OS", un sistema operativo que unificaría Android y ChromeOS.

Esta plataforma, cuya llegada se anticipó la semana pasada con el avance del ordenador portátil Googlebook en el evento The Android Show, permitirá ejecutar aplicaciones móviles de forma nativa en computadoras y potenciará la integración de funciones inteligentes como el Magic Pointer, un puntero con IA capaz de editar imágenes contextuales mediante comandos de voz.

El evento llega en un momento en el que las grandes tecnológicas están acelerando la integración de la IA en todo tipo de productos y servicios, desde buscadores hasta sistemas operativos.

Además, Google I/O suele servir como escaparate para mostrar la evolución de su ecosistema Android y de sus servicios en la nube, dos pilares clave del negocio de Alphabet.

Los especialiastas del sector estarán especialmente atentos a nuevas herramientas que faciliten la creación de aplicaciones más avanzadas e integradas con IA, en un contexto de creciente demanda de software inteligente tanto en el ámbito personal como empresarial.