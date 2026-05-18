La erupción del Monte St. Helens cumple 46 años: un desastre que marcó a EE.UU.

A las 8:32 de la mañana del 18 de mayo de 1980, un sismo de magnitud 5,1 sacudió la ladera norte del Monte St. Helens, en la cordillera de las Cascadas (estado de Washington, Estados Unidos). El temblor desencadenó una gigantesca avalancha de escombros —entre las mayores registradas— que despresurizó el sistema magmático.

El resultado fue una explosión lateral, dirigida, que arrasó bosques enteros en minutos, seguida por una columna de ceniza que ascendió a la atmósfera y se dispersó por amplias zonas del país.

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Murieron 57 personas. Entre ellas estaba David A. Johnston, científico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), apostado en un punto de observación cercano. Su advertencia por radio, citada repetidamente en crónicas del desastre, quedó como símbolo del límite entre la ciencia y la imprevisibilidad: “¡Vancouver! ¡Vancouver! ¡Esto es todo!”.

La erupción de 1980 continúa siendo el evento volcánico más destructivo documentado en la historia de los 48 estados continentales de Estados Unidos, no solo por la violencia de la explosión, sino por su combinación de procesos: deslizamiento masivo, nube piroclástica, caída de ceniza y flujos de lodo que reconfiguraron valles y cauces.

Geología del lugar: un volcán de subducción

El Monte St. Helens es un estratovolcán del Arco Volcánico de las Cascadas, alimentado por la subducción de la placa de Juan de Fuca bajo la placa Norteamericana. Ese contexto tectónico favorece magmas ricos en sílice —a menudo viscosos— capaces de retener gases y liberar energía de forma explosiva.

Antes de 1980, el edificio volcánico exhibía un perfil cónico clásico. La erupción lo “decapitó”: el derrumbe de su flanco norte dejó un gran anfiteatro abierto y alteró de manera permanente el relieve, incluidos sectores alrededor de Spirit Lake.

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En los años siguientes, la actividad continuó con crecimiento de domos de lava dentro del cráter, recordando que el sistema no se había apagado, sino transformado.

Historial de erupciones: ciclos largos, señales cortas

Lejos de ser un volcán “nuevo”, St. Helens tiene un historial eruptivo de miles de años, con periodos de actividad separados por décadas o siglos de calma.

En tiempos históricos, registró episodios durante el siglo XIX, con fases explosivas y efusivas que ya mostraban su capacidad para generar ceniza y modificar el terreno.

El ciclo que culminó en 1980 se anunció con señales claras: sismicidad creciente, deformación del volcán y una protuberancia acelerada en la ladera norte. Sin embargo, la magnitud del colapso y la dirección de la explosión lateral sorprendieron incluso a especialistas, y cambiaron para siempre la gestión del riesgo en volcanes activos de Estados Unidos.

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Legado: ciencia, memoria y prevención

St. Helens se convirtió en un caso de estudio global sobre monitoreo volcánico, comunicación de alertas y planificación territorial.

Hoy, su entorno —protegido en buena parte como monumento volcánico— funciona como laboratorio natural: un lugar donde la geología se observa en tiempo real y donde, 46 años después, la lección principal sigue vigente. En volcanes de subducción, la calma no siempre es estabilidad; a veces es solo el preludio.